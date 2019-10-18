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Герои сериала «Патруль» приняли участие в полицейской акции в Талдыкоргане

18 Октября 2019 17:16
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Герои сериала «Патруль» приняли участие в полицейской акции в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается акция «Приемная на дороге», непосредственное участие в которой приняли «полицейские» из комедийного казахстанского сериала «Патруль», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мобильные «приемные» развернуты во всех райцентрах и крупных населенных пунктах региона, где с 09-00 часов полицейские принимают и консультируют граждан по всем вопросам, касающимся деятельности органов внутренних дел.

«В целом по области сегодня действуют 70 «приемных». В Талдыкоране «приемные» открыты в каждом опорном участковом пункте, фронт-офисах областного Департамента и городской полиции, а также в филиалах партии «Нур отан». В отдельных подразделениях ход мероприятия транслируется в прямом эфире популярных соцсетей, где интернет-пользователи также смогли обратиться со своими предложениями и вопросами» - сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

К текущей акции стражи порядка Талдыкоргана привлекли героев популярного казахстанского сериала «Патруль» Серика и Муру, в реальной жизни Рустема Омарова и Меирхана Шерниазова. Актеры смогли принять участие в реальном полицейском мероприятии и вместе с сотрудниками полиции выслушать обращения граждан и ответить на ряд вопросов.

«Действительно, мероприятия подобного рода необходимы для населения. Тут есть возможность напрямую задать вопросы руководящему звену полиции и получить на них соответствующее разъяснение либо качественную консультацию. Сейчас мы снимаем в Талдыкоргане очередной сезон нашего сериала. Спасибо талдыкорганцам, хорошо встретившим и оказывающим нам содействие в съемках. Сегодня я со своим коллегой принимаю участие в «Приемной на дороге», пожалуйста, приходите и обращайтесь. Со своей стороны я, наверное, смогу лишь ответить на вопросы, касающиеся сериала, остальные надо будет задать реальным сотрудникам полиции» - отметил Рустем Омаров.

В этом месяце акция «Приемная на дороге» рассчитана на два дня, 18 и 19 октября. Мероприятие проводится по поручению министра внутренних дел по всему Казахстану.


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Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Хасан Еспанов

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