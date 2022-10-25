Герои Республики: Врач Жулдыз Данбаева в разгар пандемии находилась в первых рядах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За самоотверженный труд во время борьбы за жизнь пациентов в пик пандемии Жулдыз Данбаевой в этом году ко Дню медицинского работника вручили спецноминацию «Победитель пандемии COVID-19». Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Директор столичной многопрофильной городской больницы (МГБ) №3 Жулдыз Данбаева трудится более 30 лет. С момента начала пандемии Жулдыз Данбаева руководила инфекционным стационаром МГБ №3, который включал в себя провизорный и карантинный стационар. В марте 2020 года организовала инфекционные и карантинные койки в гостиничном комплексе Ramada plaza. При острой нехватке специалистов на базе Ramada plaza врач обучила и привлекла к работе 250 волонтеров, которые в последующие годы работали в инфекционных стационарах города. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил трех столичных врачей, включая Жулдыз Сейткамзиновну, орденом «Парасат» за отвагу и мужество, проявленные в борьбе с опасной инфекцией. В этом году ко Дню медицинского работника Жулдыз Данбаевой вручили спецноминацию «Победитель пандемии COVID-19».

- Жулдыз Сейткамзиновна, не могли бы поделиться, чем славится возглавляемая Вами многопрофильная больница?

- Многопрофильная городская больница №3 в настоящее время представляет собой три блока: дерматологический, акушерский и клинический. Нас объединили в 2019 году в декабре, а в 2020 году присоединили ЖД-больницу. Мы обслуживаем Сарыаркинский район и являемся единственным крупным стационаром правобережья. Наша больница славится сильными и опытными специалистами.

- Мы знаем, как вы сами боролись с коронавирусной инфекцией в самый разгар пандемии. Как многопрофильная больница принимала пациентов, заболевших КВИ?

- Когда начался COVID, в феврале - в начале марта, если помните, в Казахстан начали прибывать заболевшие. В первую очередь, тогда мы развернулись как карантинный стационар на 850 коек. В кожвендиспансере обустроили ковидный карантинный стационар. Встречали туристов, которые прилетали из неблагополучных регионов по эпидемиологической ситуации и принимали их на карантин. За сутки прибывали более 1 тыс. человек. В мае месяце, когда начался пик коронавируса, реструктурировались под инфекционный стационар, в связи с тем, что заражались массово и очень быстро. За три месяца уже большая часть населения заболела инфекцией. В городе не хватало инфекционных коек, и тогда в бывшей уже гостинице Ramada Plaza развернули инфекционный стационар на 750 коек.

За годы пандемии оказывали медицинскую помощь и организовали 1350 инфекционных коек, что составляло 52% от общего количества инфекционных коек столицы, и пролечили за два года 141 082 пациентов.

С 14 июня 2020 года запустили на территории СК «Казахстан» модульную (мобильную) ПЦР-лабораторию. В пик пандемии коронавируса организовали выездное обучение для лаборантов модульной лаборатории. Таким образом, была налажена круглосуточная работа всей системы модульной лаборатории для жителей столицы.

- С какими сложностями вы сталкивались в тот период, не могли бы вспомнить те моменты? Вы ведь сами лечили пациентов и принимали первую партию заболевших?

- Конечно, вначале все врачи боялись бороться с коронавирусом. Ведь это неизвестная болезнь, боялись заразиться, умереть. Многие врачи, у кого были маленькие дети, пожилые родители, отказывались работать.

Приходилось нам самим идти и работать. Из множества врачей наряду со мной только пять человек изъявили желание пойти бороться с вирусом. Я, надев СИЗ, направилась в приемный покой, однако потом все мои заместители последовали за мной. Дежурили сами. Первую партию больных мы сами принимали.

Тогда ведь мы не думали ни о чем, а просто шли по зову сердца - это долг. Как поведет себя эта болезнь, мы не знали. По протоколу вроде лечишь, но не помогает. У нас был страх. Потом, когда и сами врачи, и медработники начали заражаться от больных пациентов, нас закрыли на карантин. Лично я сама на карантине была 28 дней - два раза по 14 дней. Домой не ходили. Жили в больнице. Мы все переболели на фоне вирусной нагрузки, переболели на ногах. Некогда было лежать. Во время службы мы ставили систему друг другу, однако дальше шли работать.

Пережили все: было и недовольство, возмущение со стороны пациентов, отправившихся на карантин. Психологически было сложно всем. Когда нам выделили отель Ramada Plaza, мы сами таскали кровати, заправляли постели, убирали, чистили. Хочу сказать спасибо моему коллективу, люди дружно убирали грязную зону.

Благодарю еще раз акима города Алтая Кульгинова. Многое значит, когда тебя ценит и поддерживает руководство. Аким созванивался несколько раз в день, мотивируя и поднимая моральное состояние коллектива, говорил, о том, что все мы должны быть едины и называл врачей героями.

В течение трех дней аким предоставил кислородные концентраторы и другое нужное оборудование. В то время еще пришли помочь 250 волонтеров. Спасибо и тем волонтерам, которые обеспечивали медиков горячим питанием и приносили питьевую воду.

Но они ничего не знали тогда о самом коронавирусе. Представила сейчас и вспоминаю. Ведь волонтеры - не медики, и они не соблюдали какие-либо правила, не были осведомлены. Среди волонтеров были и педагоги, и юристы, студентов было очень много, в том числе, и медицинского университета. 2020 год был ведь и Годом волонтера. Мы всех их обучили, а в последующее время эти же волонтеры работали санитарами в других клиниках. До сих пор мне пишут волонтеры, которые благодарят за проделанную работу.

Летальность от коронавирусной инфекции составила 1,3%, в то время как допустимая общая летальность по стационарам - 3,0%. На нашей базе зарегистрирована самая низкая летальность по городу. А в Ramada Plaza летальных случаев от коронавируса не было. Мы круглые сутки наблюдали за состоянием больных.

- Какова сейчас эпидситуация? Как часто поступают в больницы пациенты с коронавирусной инфекцией?

- Сейчас коронавирус протекает легко. На сегодняшний день у людей образовалась прослойка иммунитета и COVID протекает как обычный грипп. В целом эпидемиологическая ситуация стабильная. Могут болеть те люди, которые еще ранее не болели, и те, которые не вакцинировались.

Штамм-омикрон не поражает легкие, а в этом случае идет заболевание верхних дыхательных путей, к примеру, ангина, горло, бронхит и другие. Протекает в легкой форме. Конечно, коронавирус и его последствия на организм человека не до конца изучены. Нужно делать профилактику, получать вакцину. Я сама несколько раз получила вакцинацию от коронавируса и всех близких призвала привиться.

- А сколько на сегодняшний день в акушерском блоке рождается детей?

- Мы принимаем более 8-9 тысяч родов ежегодно. С каждым годом цифра по новорожденным детям растет. Увеличивается число младенцев практически на тысячи. Это прогрессивный рост.

В роддоме на базе нашей больницы также были несколько случаев рождения 500-граммовых малышей, родившихся недоношенными на ранних сроках беременности. Нам всех их удалось спасти.

- Не секрет, что здание многопрофильной больницы нуждается в обновлении. Какие работы проводятся по оснащению больницы современным оборудованием?

- В следующем году наша больница переедет в здание Ramada Plaza. Если замечали, за рубежом есть больницы высотного типа. Мы сделаем больницу в соответствии с международным уровнем. Планируется сделать небольшую реконструкцию внутри здания и переехать туда уже к концу следующего года.

Казахстанцы заслуживают лечения в комфортных и современных клиниках. К примеру, на месте сегодняшнего бассейна и SPA в Ramada Plaza планируем создать реабилитационные центры для пациентов после инсульта, ДЦП, с другими патологиями.

Если построить новую клинику, понадобится 120-150 млрд тенге, и ждать придется несколько лет. А на базе уже имеющегося здания можно сделать реконструкцию в современном стиле на 4-5 млрд тенге.

Старые корпуса ЖД-больницы снесут в следующем году, так как здание построено еще в конце 50-х годов прошлого столетия. На месте будет построен новый родильный дом на 250 мест. Сейчас родильный дом рассчитан на 150 мест. В целом, могу отметить, что у нашей больницы очень хорошие перспективы. Благодарим Президента страны и акима города за поддержку.

- Сколько человек трудится в больнице?

- В многопрофильной больнице работают 1300 человек, среди которых 300 врачей, около 600 специалистов среднего персонала. Наших врачей в целях повышения квалификации отправляют за рубеж, в такие страны как Израиль, Турция, Южная Корея. Столичные медики обмениваются опытом и обучаются в зарубежных странах каждый год.

Работает на базе нашей больницы и травмпункт. Оказываем круглосуточную экстренную помощь.

COVID для всех нас стал испытанием. Я желаю, чтобы впредь не повторялось таких случаев. Времена коронавируса показали, кто есть настоящий врач, изменилось также наше отношение к ценностям жизни. Не жалею, что я выбрала профессию врача.

- Жулдыз Сейткамзиновна, благодарим Вас за интересную беседу!