Герои Республики: В одиночку очищает от мусора город житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска Азат Жумагул несколько лет занимается уборкой мусора на улицах города. Молодой человек делает это по велению души, не обращая внимания на непонимание окружающих. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

История эковолонтерства началась для Азата Жумагул в 2018 году. Тогда, конечно, Азат даже не задумывался о том, что станет эко-амбассадором Северо-Казахстанской области, да и об эковолонтерстве тоже почти ничего не слышал.

«Зимой 2017 года, точно это помню, лежал на диване, листал соцсети и увидел страницу Антона Васильева. Житель Якутска в республике Саха на протяжении девяти лет убирал на улице мусор. В лютый мороз. Меня это так задело. Тогда я работал на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения, учился в Омском государственном техническом университете, писал дипломную работу. Когда весной защитился, понял, что пришло время сделать то, что я давно планировал. На следующий день после работы вышел на улицу и помыл остановку. Тем более, что прошел дождь. Конечно, на меня все смотрели с удивлением. Но в этот момент сломался мой психологический барьер. А ведь сначала я думал: что люди скажут, многие меня знают», - смеется Азат Жумагул.

После этого мысль о том, что подумают люди, уже не посещала волонтера. После работы Азат убирал в роще возле завода. Говорит, что сначала обижался, когда коллеги проходили мимо и делали вид, что не знают его. Уже позже прочитал в книгах о психологии, что люди не замечают мусора и тех, кто убирает, если их мозг не настроен на это.

«Те, кто приходят ко мне на субботники, признают, что раньше не видели вокруг себя столько мусора. Словно его не было. Оказывается, он повсюду», - улыбается Азат.

До самой осени Азат убирал сквер, берег реки Есиль и озера Пестрого. Все публиковал в социальных сетях, хотел, чтобы его примеру последовали. За это время родные и друзья смирились с эковолонтерством Азата. И даже стали говорить, что им теперь стыдно где-то оставить мусор, сами стали убирать его за другими.

«Говорят, что дурной пример заразителен, но ведь и хороший – тоже. Потом мне позвонила экоактивистка из Алматы Айгуль Муслимова и говорит: «Азат, зачем ты мусор с места на место переносишь?» Она рассказала о раздельном сборе и переработке. Сделали мне баннер, который уже узнаваем на экосубботниках. Со временем стал общаться со всеми, кто занимается темой уборки и переработки мусора», - говорит А.Жумагул.

Первый субботник приехали поддержать местные предприниматели и общественные деятели. На второй - не пришел никто. Азат говорит, что сначала расстроился, но потом сам убрал всю намеченную территорию. Помимо экосубботников, он каждый день убирал мусор по пути на работу.

К этому времени экоактивиста заметили в компании «Радуга», одно из направлений работы которых является переработка вторсырья. Несколько лет Азат курировал вопросы раздельного сбора мусора, установки контейнеров во дворах, пропагандировал экологию. В том числе, читал лекции в школах и колледжах. Казалось бы, совершенно безобидная деятельность. Но и здесь не обошлось без курьезных случаев. Два из них Азат запомнил на всю жизнь.

«Какое-то время я ходил по квартирам и объяснял важность раздельного сбора мусора. И вот однажды выхожу из подъезда, а меня поджидает полицейский патруль. Кто-то решил, что я мошенник. Полицейским все объяснил, поняли. Второй случай произошел у школы, где я должен был рассказывать детям о переработке мусора. У меня был всегда с собой реквизит: разный мусор, который дети должны были разделить. Накануне лекции обнаружил, что пакета нет. Делать нечего, пошел к ближайшему мусорному баку. Копаюсь в нем и слышу, что кто-то предлагает мне еду. Обернулся - стоит мой одноклассник и с ужасом на меня смотрит. Я ему, конечно, все объяснил, но он вряд ли поверил. А реквизит я нашел, отмыл, обработал антисептиком и провел на следующий день лекцию», - делится Азат.

Экоактивист говорит, что с детьми особенно нравится работать. Они быстро вникают, проникаются проблемой экологии и активно собирают макулатуру, пластик. С удовольствием рассказывает о Токушинской школе, где ребятишки активно участвуют в экологических акциях.

Все это время Азат изучал вопросы переработки, вникал в экологическое законодательство. Последнее весьма пригодилось, когда Азата пригласили поучаствовать в разработке нового Экологического кодекса.

«Много времени на «мусорках» провожу (смеется). Когда приезжаю в другие города, обязательно смотрю, как ведется раздельный сбор мусора», - говорит экоактивист.

Азат Жумагул убежден, что участвовать в субботниках должны те, кто действительно хочет убрать город, помочь сделать его чище и красивее. В мероприятиях «из-под палки» проку немного. Разные виды мусора собирают в один мешок, не разделяя. Иногда Азат после субботников еще несколько часов тратит на сортировку. Но и в этом случае не унывает.

«Эковолонтерством я буду и дальше заниматься. Это необходимо мне самому. Уверен, что поступаю правильно. Расходные материалы - перчатки, мешки для мусора - раньше приобретал за свои деньги. Теперь компания «Радуга» помогает. Безусловно, в одиночку я не справлюсь. Но вижу, что с годами меняется мышление людей. Многие стали задумываться об охране окружающей среды, экологии. Значит, все не зря», - говорит А.Жумагул.

Недавно экоактивист запустил в нескольких городах акцию «Добрые лапы». Суть ее заключается в том, что добровольцы сдают вторичные отходы, а деньги от этого перечисляют в приюты для бездомных животных.

Фото:insagram.com/azat_zhumagul