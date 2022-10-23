Герои Республики: О своих планах рассказал «казахстанский Ник Вуйчич»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юный казахстанец Али Турганбеков – настоящий герой. Как рассказала мама Али, после рождения сына Акмарал советовали отказаться от ребенка даже родственники, потому что мальчик родился без ног. А, когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где он учится по сей день. Каждый его день – это героизм, поскольку ребенок не просто живет, но и развивается и достигает высот, которые по плечу не каждому взрослому. Международное информационное агентство «Казинформ» в рамках проекта «Герои Республики» публикует истории о популярных личностях и не совсем известных людях с активной гражданской и жизненной позицией, которые каждый день меняют нас и нашу страну к лучшему.

Упорство нашего героя, его спортивные достижения, а также старания его родителей помогли мальчику встретиться с целым рядом звезд спорта и медийных личностей. За физиологические особенности мальчика прозвали «казахстанским Ником Вуйчичем».

За время своего юношества необычный мальчик уже успел встретиться с рядом звезд мирового футбола, включая Криштиану Роналду и Лионеля Месси, теперь на очереди новые звезды.

- Али, ты уже встретился с рядом обладателей мировых имен из самых разных сфер. Кто следующий на очереди?

- Сейчас есть приглашения от Икера Касильяса, Андреа Пирло и Роналдиньо. Но все на стадии переговоров, ничего конкретного пока сказать не могу.

- Твоя любовь известна всем. Скоро Чемпионат мира в Катаре – кто, по твоему мнению, станет чемпионом мира? За кого будешь болеть?

- Я думаю, что сборная Франции станет чемпионом мира. У них очень сильный, по крайней мере, по именам состав. Но болеть буду за сборную Бразилии.

- Несколько лет назад ты вручал трофей победителям Суперкубка Европы. Какие эмоции испытывал тогда?

- Конечно, память о вручении суперкубка УЕФА останется на всю жизнь. До последнего момента не верил, что буду вручать кубок. Очень сильно волновался, конечно. Потом после вручения практически до утра не мог уснуть.

- Давай, поговорим немного о тебе - ты серьезно занимаешься плаванием. Каких результатов удалось уже достичь?

- Да, я профессионально занимаюсь плаванием. В июне этого года стал 3-кратным чемпионом РК среди юниоров. А также выполнил норматив Мастера спорта международного класса РК.

- Каковы дальнейшие планы? Ты видишь себя в этом виде спорта?

- Я хочу и дальше заниматься плаванием. Надеюсь когда-нибудь выиграть золото паралимпийских игр для своей страны. Но для этого мне нужно много работать.

- За несколько лет тебе удалось стать фактически медийной личностью. Причем, комментарии в соцсетях оставляют не только твои поклонники, но и звезды мирового спорта. Не планируешь стать блогером?

- Раньше, хотел стать блогером, но я не хочу отвлекаться на это. Для меня главное - плавание. И золото Паралимпиады.

- Спасибо за беседу и удачи тебе в покорении новых вершин!

Напомним, Али Турганбеков известен своими встречами с рядом звезд спорта и медийных личностей. В апреле 2019 года мальчик встретился с Лионелем Месси, а в декабре того же года – с Хабибом Нурмагомедовым и Криштиану Роналду.

Во время встречи с Месси наш герой получил возможность не только обнять своего кумира, но и посетить тренировочный процесс игроков «Барселоны». Лионель подарил свою футболку юному фанату, которую Али впоследствии смог выставить на аукцион – это был вынужденный шаг, поскольку особенным людям приходится регулярно обновлять средство передвижение, которое стоит немалых денег.

Али и Роналду поиграли в мяч, сделали совместное фото. Видео и фото в своем Instagram опубликовал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Примечательно, что ушедшему непобежденным чемпиону UFC Али Турганбеков подарил футбольный мяч с автографами Неймара, Мбаппе, ди Марии и Кавани. Этот мяч Али получил в качестве памятного подарка от звездных футболистов после встречи с игроками французского клуба «Пари-Сен-Жермен» в Париже.

Еще раньше Али Турганбеков встретился с легендарным и ныне покойным Диего Марадоной и Андреем Шевченко. Марадоне был презентован национальный казахский чапан, а легенда аргентинского футбола подарил Али и Амиру футболки и поставил на них автографы. Как позже признавался подросток, это было его детской мечтой.

По словам мальчика, не менее тепло встретил его и Андрей Шевченко – звездой сборной Украины и итальянского Милана начала 2000-х.

Уже будучи медийной личностью, Али Турганбеков был приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси, где ему выпала честь вручить трофей победителям, коими стали в 2019 году мерсисайдцы. Там он встретился с целым рядом звездных имен мирового футбола – Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино, главным тренером клуба Юргеном Клоппом.

Instagram казахстанского «Ника Вуйчича»:

Фото: instagram/ali_amir_happy