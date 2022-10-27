Герои Республики: истории казахстанцев, которые меняют нашу жизнь к лучшему

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году впервые за много лет в Казахстане праздновался День Республики, который вернулся к нам спустя 13 лет, как единственный национальный праздник. В канун праздника МИА «Казинформ» запустило рубрику «Герои Республики», посвященную героям сегодняшнего дня. Среди них - врачи, учителя, волонтеры, спортсмены, ученые, военные и таксисты. Истории наших соотечественников, сумевших в трудностях увидеть возможности, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Обучение государственному языку – важное дело

В любой сфере и даже на самой маленькой позиции можно найти место подвигу. Люди, которые делают больше, чем от них требуется, улучшая жизнь вокруг себя и своих соотечественников.

Один из таких казахстанцев - учитель казахского языка и литературы Дмитрий Ромащенко костанайской гимназии им. М. Горького, который родился в русскоговорящем поселке Федоровка. Проявлять интерес к языкам, в особенности к казахскому, Дмитрий начал уже в начальных классах. И то, что давали в школе, ему было недостаточно. В свободное время он занимался изучением языка самостоятельно.

«Конечно, на тот момент ребенком вряд ли осознавал, что это моя жизненная цель. Я видел, что вот, к примеру, английский и казахский у меня получаются. А вот математика – ну, не очень. Причем казахский я сразу полюбил. Спасибо моим учителям. Они умели мотивировать. В старших классах я начал уже участвовать в конкурсах, олимпиадах. Выиграл районный конкурс, получил приз. Что нужно было простому сельскому мальчику? Ну, получил настольную лампу в подарок, тысячу тенге в конверте - здорово! Но, это очень мотивировало», - говорит Дмитрий Ромащенко.

Свое предназначение учитель видит именно в мотивации к изучению языка. Только так можно добиться результата, ведь трудностей на пути овладения языком немало.

«Когда я на первом курсе с русского отделения перевелся на казахское, честно говоря, было очень сложно. Чуть ли не до нервного срыва. Мало того, что тебе язык нужно изучать, еще и другие предметы, все преподавались на казахском языке - социология, экономическая теория. Ты вроде понимаешь, но сказать не можешь. Читаешь, понимаешь, а воспроизвести и запомнить – сложно. Я очень хотел бы, чтобы у нас для русскоязычных открыли отделение для учителей казахского языка», - рассказал преподаватель.

Поэтому, отмечает учитель, важно придавать значимость изучению языка и начинать нужно с семьи.

«Проблема - в низкой мотивации к изучению языка. И это, в первую очередь, идет от семьи. Именно родители должны демонстрировать значимость казахского языка. В моей семье, к примеру, указывали на значимость. Хотя мы полностью русскоязычные, родители - украинцы. Но в семье у нас всегда было понимание, что, если ты живешь в Казахстане, нужно уважать и изучать язык родной страны. Я поэтому детям говорю, что язык родной страны знать - обязанность и приоритет.

Несмотря на то, что школьная программа - весьма нелегкая, учитель старается заинтересовать и разгрузить детей, часто проводит уроки в форме диалогов, где язык практикуется быстрее всего. По его словам, детям нравится, и они так лучше запоминают.

В планах у Дмитрия Ромащенко масштабироваться - создать онлайн-курс, благодаря которому любой сможет легко и просто начать говорить на казахском.

Житель Петропавловска в одиночку очищает город от мусора

Житель Петропавловска Азат Жумагул несколько лет занимается уборкой мусора на улицах города. Молодой человек делает это по велению души, не обращая внимания на непонимание окружающих.

«Сначала обижался, когда коллеги проходили мимо и делали вид, что не знают меня. Уже позже прочитал в книгах о психологии, что люди не замечают мусора и тех, кто убирает, если их мозг не настроен на это», - говорит Азат Жумагул.

Каждый день после работы на заводе он убирает в роще, в скверах, берега реки Есиль и озера Пестрое, моет остановки, практикует раздельный сбор мусора и призывает к этому других жителей. Помимо того, что он делает город чище, каждый день своим примером Азат Жумагул привлекает внимание жителей к проблеме мусора вокруг них. И это не всегда легко. А хуже всего, когда добрые намерения принимают за мошенничество.

«Какое-то время я ходил по квартирам и объяснял важность раздельного сбора мусора. И вот однажды выхожу из подъезда, а меня поджидает полицейский патруль. Кто-то решил, что я мошенник. Полицейским все объяснил, поняли. Второй случай произошел у школы, где я должен был рассказывать детям о переработке мусора. У меня был всегда с собой реквизит: разный мусор, который дети должны были разделить. Накануне лекции обнаружил, что пакета нет. Делать нечего, пошел к ближайшему мусорному баку. Копаюсь в нем и слышу, что кто-то предлагает мне еду. Обернулся - стоит мой одноклассник и с ужасом на меня смотрит. Я ему, конечно, все объяснил, но он вряд ли поверил. А реквизит я нашел, отмыл, обработал антисептиком и провел на следующий день лекцию», - делится Азат Жумагул.

Это не просто поступки. Они говорят о воле и настоящей гражданской позиции. А заряжает нашего героя работа с детьми. По его словам, молодое поколение быстрее понимает, и откликается на проблему загрязнения экологии. Значит, еще есть надежда и все не зря.

Ограничения существуют только в голове

Юного казахстанца Али Турганбекова прозвали «казахстанским Ником Вуйчичем» за физиологические способности. Мальчик родился без ног, но он не просто учится в школе, но посещает школу для одаренных детей, и каждый день достигает высот.

Али профессионально занимается плаванием. В июне этого года стал 3-кратным чемпионом РК среди юниоров. А также выполнил норматив Мастера спорта международного класса РК.

Несколько лет назад Али вручал трофеи победителям кубка УЕФА. Упорство нашего героя, его спортивные достижения, а также старания его родителей помогли мальчику встретиться с целым рядом звезд спорта и медийных личностей. За время своего юношества необычный мальчик уже успел встретиться с рядом звезд мирового футбола, включая Криштиану Роналду и Лионеля Месси, на очереди новые звезды.

В планах Али и дальше заниматься профессиональным плаванием и выиграть «золото» для страны.

«Я хочу и дальше заниматься плаванием. Надеюсь, когда-нибудь выиграть золото паралимпийских игр для своей страны. Но для этого мне нужно много работать», - отметил Али Турганбеков.

Каждый день Али показывает пример того, что для тех, кто стремится, не существует никаких преград.

Спас 48 человек из горящего автобуса

Когда в автобусе, следовавшем из Семея в Новосибирск, посреди ночи вспыхнул пожар, почти все пассажиры спали. Огонь заметил только Ержан Амирханов. Он сразу побежал в кабину водителя, но тот ему не поверил. Пришлось даже ударить водителя, признался наш герой, только тогда водитель остановил автобус.

Вернувшись в салон, Ержан увидел, что огонь уже значительно распространился. Он стал будить людей, но некоторые уже спели надышаться дымом и не отзывались. Пассажиры были разные, от трехмесячного ребенка до пенсионеров. Всего 48 человек, из них 12 детей.

Ержан понимал, что нельзя терять ни секунды и выломал двери. В первую очередь стал выводить детей. По словам Ержана, автобус оказался полностью охвачен огнем в течение всего четырех минут. Вывести пассажиров удалось за 1 минуту 45 секунд.

Ержан Амирханов отправился в эту поездку, чтобы приобрести авто.

«Чтобы купить в России автомашину, я взял с собой 1 400 000 тенге. Но, пока я спасал людей, мои деньги сгорели, вместе с документами. На место происшествия в течение примерно 10 минут прибыли пожарные и потушили огонь. Все пассажиры были посажены в другой автобус и доставлены в Барнаул», – рассказал Ержан Амирханов.

После происшествия меценаты подарили миллион тенге Ержану, а позже квартиру, ранее его семья - супруга и четверо детей жили на съемной квартире в Семее.

На этом добрые дела героя мирного времени, спасшего почти пять десятков человек, не закончились.

Летом 2022 года Ержан Амирханов на собственные средства обустроил пляж в Семее. До этого в городе не было ни одного оборудованного пляжа, поэтому люди купались в неустановленных местах, случались несчастные случаи. Пляж посещают бесплатно жители города. Этим летом сюда приходило до тысячи человек ежедневно. На объекте дежурят спасатели и медицинские работники. В планах Ержана организовать волейбольную и футбольную площадки на пляже и проводить турниры.

Хирург от бога

Жангирхан Оразбаков - один из опытнейших хирургов Туркестанской области. Специалист, хранящий верность клятве Гиппократа, спас жизни множеству людей и заслужил большую благодарность общественности.

За 32 года работы Жангирхан Оразбаков провел более 10 тыс. операций. Ежегодно он проводит до 400-500 операций, помогает людям вернуться к привычной жизни.

По его мнению, операции нельзя делить на легкие и трудные. Все операции трудные.

«Однажды, когда я шел на операцию по поводу аппендицита и родители ребенка-пациента спросили: сколько часов будет длиться операция. Это же просто аппендицит. За 15 минут сделаю», – ответил я и вошел в операционную. Но, получилось не так, как я думал. Эта операция оказалась сложной и затянулась на полтора часа. А однажды операция у роженицы продолжалась 8 часов. Мы работали без перерыва. Все окончилось хорошо», – рассказывает Оразбаков.

«Конечно, работа хирурга очень трудная. Это очень большая ответственность. Приходится много думать перед операцией, после операции тоже много забот и беспокойства. По сравнению с другими специальностями, где врачи дают пациенту лекарство, делают уколы и на этом их работа заканчивается, в хирургии гораздо больше нагрузки», – говорит специалист.

Помимо проведения сложных операций и послеоперационного ухода, врач старался изучать и осваивать новые технологии. В 2001 году он первым в области внедрил лапароскопическую хирургию. В 2013 году освоил новый способ перевязки культи при лапароскопической аппендэктомии, и получил авторское свидетельство.

Поэтому его хирургическое мастерство высоко оценивается в профессиональном сообществе. Довольно часто к нему обращаются за помощью специалисты из других районов, даже из других областей приезжают, чтобы проконсультироваться. Конечно, Жангирхан Оразбаков всегда отзывается на такие просьбы.

Сегодня хирург продолжает совершенствовать квалификацию. В июне 2020 года получил звание магистра экономики и бизнеса в сфере здравоохранения.

Периодически ездит в Москву, Санкт-Петербург, обменивается опытом с ведущими специалистами. Постоянно делится своими знаниями, опытом с коллегами.

Энтузиасты собирают электромобили, не имеющие аналогов в СНГ

Группа энтузиастов из Шымкента наладила сборку электромобилей.

Молодые ребята - последователи Илона Маска. Нурсултан, Абылай, Даурен открыли небольшое предприятие и переоборудуют обычные старые авто в электромобили.

При этом, большинство необходимых для переделки автоустройств местные ремесленники изготавливают сами. Из-за рубежа они заказывают только те, которые в Казахстане не получилось найти.

В результате системной работы команды, состоящей из десятка инженеров, старый автомобиль превращается в современное транспортное средство. Готовое авто при повороте ключа запускается без звука, и таких проблем, как проверка масла в коробке для владельца машины попросту не существует.

К примеру, они заменили мотор автомобиля марки Ford 1974 года, установив на его место электрический двигатель.

«Сейчас самые дешевые электромобили стоят 35 000 долларов. Это, конечно, не каждому по карману. У нас зародилась мысль заняться конвертацией. К примеру, пять-шесть лет назад в стране стала востребованной услуга по установке газового оборудования в автомобилях. Мы задались вопросом: почему бы не сделать электромобиль. Сегодня мы воплощаем эту идею в реальность. В дополнение к этому, мы вручную конструируем зарядное устройство. В ближайшее время начнем устанавливать его на внутригородских постах», - рассказывает руководитель проекта Нурсултан Сейсембаев.

В офисе предприятия «Beren motors» находятся семь автомобилей, которые стали электромобилями: Volkswagen Golf 3 1993 года выпуска, Rolls-Royce 1991 года выпуска, Retro Ford 1974 года выпуска и BMW X1 2013 года выпуска и Sport car BMW Z3. Для питания можно использовать домашнюю розетку мощностью 220 Вт. Некоторые системы активируются с помощью отпечатков пальцев. Таким способом, можно открыть и двери. По словам Нурсултана, изготовленные электромобили очень быстро набирают обороты при езде и в кабине не слышно лишнего шума.

Все это было сделано инженерами компании. А цель предприятия - популяризация казахстанских электромобилей в мире.

Аксакал-путешественник пересек Казахстан пешком за семь месяцев

Пешком 8 тыс. километров прошел по городам и весям Казахстана 72-летний аксакал из Улытау. Сарсенбай Котырашев потратил семь месяцев, чтобы пересечь все регионы страны.

Свой долгий путь он начал в Улытау и завершил в Мангыстауской области. Эта идея у пенсионера возникла еще 7 лет назад. Однако воплотить ее в реальность помешала пандемия, а затем и кончина супруги в 2020 году. Спустя два года Сарсенбай-ага все же решился реализовать свою мечту. Главной целью этого похода была популяризация исторического и географического центра Казахстана - Улытау. Аксакал хотел, чтобы как можно больше жителей страны знали эту священную местность с многовековой историей. Кстати, марафон свой он так и назвал «А вы знаете Улытау?». Еще одна цель путешественника - провести учет казахстанских ремесленников. Так как аксакал сам является представителем этой профессии.

«У меня три цели этого путешествия. Во-первых, я хочу популяризировать культурно-историческое наследие родного Улытау. Во-вторых, хочу привлечь внимание общественности к полезным свойствам кумыса. Кроме того, у меня есть договоренность с ЮНЕСКО. Если я, путешествуя по Казахстану, соберу сведения о более чем тысяче ремесленников, их включат в отдельный сайт, и так о них узнают во всем мире», – рассказал Сарсенбай Котырашов.

Надо отметить, улытауского аксакала намерены внести в Книгу рекордов Гиннесса.

Сарсенбай Котырашев не думает останавливаться на достигнутом. В его планах – дойти пешком до городов Мекки и Медины в Саудовской Аравии.

Поменять жизнь можно в любом возрасте

Из-за ошибки молодости Юрий Березин лишился ноги. Однако на этом жизнь не закончилась. Нелепый случай заставил переосмыслить свою жизнь, и Юрий пришел в большой спорт.

«С протезом я хожу с 2016 года. Дурная молодость. Лишился ноги из-за огнестрельного ранения. Мне тогда сильно помогли родные и друзья. И знаете, еще помогла не сникнуть и продолжать жить первая поездка в Петропавловск за протезом. Я посмотрел на людей с такими же проблемами, и понял, что тот факт, что у меня нет ноги - это вообще мелочь. Когда смотришь на детей без рук, без ног - вот это по-настоящему страшно. Поэтому я решил для себя, что случившееся со мной - не приговор, и надо продолжать жить дальше. А приход в спорт еще больше укрепил это понимание и закалил характер», - делится Юрий.

После получения огнестрельного ранения Юрий устроился на работу в костанайский энергоцентр. Руководитель энергоцентра предложил сотрудникам ходить на плавание. В итоге заниматься плаванием начал только Юрий.

«Неожиданно мной начали интересоваться в «Спортивном клубе инвалидов» при областном управлении физической культуры и спорта. И мне предложили профессионально заниматься лыжным спортом», - вспоминает спортсмен.

Это был 2018 год, тогда Юрию стукнуло 33 года. Возраст, когда многие уже покидают большой спорт. Юрия же этот факт не остановил. В 2021 году Юрий Березин одержал свою первую крупную победу. Были и поражения, в результате которых приходилось подолгу сидеть без зарплаты. Однако человека с сильным духом это не сломает.

Сейчас Юрий продолжает заниматься спортом и хочет акцентировать внимание не только на паралыжах, но и на биатлоне. Своим примером Юрий доказывает, что нет ничего невозможного – важно продолжать идти.

Они встали на защиту народного достояния

Имя Бибигуль Дандыгараевой, в дни январских событий трудившейся в Центральном государственном музее заместителем директора, и взявшей в ту ночь на себя функцию переговорщика с погромщиками, известно всей стране.

Бибигуль Дандыгараева со своими коллегами спасла раненых во время беспорядков полицейских и курсантов. Они спрятали их от разыскивавших тех бандитов. Работники Центрального государственного музея - настоящие герои, после тех драматических дней они получили грамоты и благодарственные письма от министра культуры и спорта Даурена Абаева. Министр поблагодарил их за преданность своему делу, отвагу и готовность защищать национальное культурное и духовное достояние, рискуя собственной жизнью.

«Многие из тех, кто зашел в музей, были молодыми людьми. Я выбежала, когда они ворвались в здание, кричала во весь голос и просила ничего не трогать. Им сказала, что «все это - драгоценное наследие, оставленное нашими предками. Пожалуйста, не ломайте их, если мы их сожжем, в нашей истории ничего не останется». Некоторые из них услышав мои слова, кажется, остановили других. Я с ними разговаривала целых 5 часов, меня огорчило то, что молодые люди не знают, какое богатое историческое наследие находится в музее и почему оно сохраняется. Эта молодежь, в основном, вышла на мирный марш, а затем поддалась провокации. Это была неприятная ситуация», - рассказывала Бибигуль Дандыгараева.

В результате переговоров никто не пострадал.

«Мы все хорошо себя чувствуем. Главное, что сохранились наши исторические ценности и музей. Я верю, что наше историческое наследие будет передаваться из поколения в поколение. Пользуясь случаем, хочу сказать, что сохранение ценных экспонатов в музее – это не только моя заслуга, но и моих коллег, которые были со мной. Их действия в то время достойны похвалы. Я очень благодарна своим коллегам. Это наша общая заслуга», - подчеркнула Бибигуль Дандыгараева.

Ценой спасения могла стать собственная жизнь

Люди, совершающие героические поступки, спасая жизни других людей, часто сами не думают, что в этот момент они рискуют своей жизнью. На такое способен не каждый.

Житель Северо-Казахстанской области, военнослужащий академии Национальной гвардии Республики Казахстан Доскен Есжанов - один из тех граждан региона, кто награжден медалью «За вклад в обеспечение правопорядка». Во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Петропавловске до прибытия спасателей он эвакуировал из горящего здания восемь человек и предотвратил распространение пламени.

«В тот день было солнечно. Я собрался идти на работу и вдруг почувствовал запах дыма. Вышел на крыльцо, оказалось, из-за густого дыма вокруг ничего не видно. Невозможно было сразу понять, откуда он идет. Поэтому я побежал наверх. Сначала я устремился в свою квартиру, чтобы вызвать пожарных. Потом поднялся выше и взялся тушить пожар с ведром воды в руках. Рядом со мной оказались сестра и соседка, которые присоединились ко мне. Они быстро наполняли ведра водой и приносили мне. После того, как нам удалось подавить пламя, я принялся предупреждать других соседей и вытаскивать их из задымленного подъезда, чтобы они не отравились угарным газом», - рассказывает Доскен Есжанов.

Доскен Есжанов сейчас заместитель командира батальона обеспечения учебного процесса по технике и вооружению Академии Национальной гвардии РК.

Орнитолог-любитель из Павлодара много сделал для распространения научных знаний

Фотограф, член павлодарского Дома географии Каримжан Жакенов давно не мальчишка, но полон энергии, сил и с блеском в глазах занимается фотографией животного мира Павлодарской области, главным образом – птиц.

«Есть такие прекрасные птицы, которые окружают нас, и они требуют нашего участия, нашего внимания. Нельзя так безалаберно относиться к природе. Это же все очень хрупкое. Разрушить легко, а восстановить уже может даже не получится - надо десятилетия», - говорит фотограф-анималист Каримжан Жакенов.

Каримжан Шаяхметович несколько лет назад, перед выходом на пенсию, взял в руки фотоаппарат и серьезно увлекся фотоохотой на птиц. Он создал около 200 высококачественных портретов пернатых обитателей региона. Если бы не он, павлодарцы так, вероятно, и не знали бы, как выглядит большинство птиц, живущих в Прииртышье или мигрирующих через эту область.

«Чтобы снять птицу, надо вертеть головой во все стороны и слушать, слушать», - рассказывает он об особенностях своего увлечения.

А когда фотографу попадается птица из Красной книги, его переполняет гордость.

«Когда мне попадается такая птица, которая - в Красной книге, исчезающий вид, меня переполняет гордость, что она ещё есть. Вот я про дрофу хотел сказать. Лет 150 назад дрофу в казахских степях били палками - их было так много, а сейчас - я вот восьмой год фотографирую птиц - она мне не попадается», - рассуждает он.

Наш герой уверен, что если хотя бы десять человек из сотен зрителей, приходящих на его выставки, задумаются, насколько хрупка природа, и как сильно нужна защита нашим пернатым землякам, то он не зря теряет время. Кстати, выставки фотографий Каримжана Шаяхметовича проходят и в течение года, и к Международному Дню защиты птиц - к первому апреля.

70-летняя женщина-таксист из Мангыстау настоящий пример трудолюбия

Гульшара Жолдасбаева водит автомобиль и зарабатывает себе на жизнь. В Мангыстау мало людей, не знающих женщину, которая вот уже 23 года ежедневно накручивает на спидометр более 200 километров. Вырастившая семерых детей, она может служить образцом упорства казахских женщин.

Если в разговоре упомянуть «Гульшару-таксиста», то ее вспомнит каждый, кому приходилось ездить на такси между селом Шетпе Мангыстауского района и городом Актау. И сразу все начинают говорить о ней, выражая благодарность. Гульшара возит пассажиров уже 23 года. Впервые она села за руль в возрасте 46 лет, в 1999 году.

«В жизни встречаются разные трудности. Но нельзя сдаваться перед ними, нельзя ломаться. Мне тоже пришлось пережить трудные ситуации. Дети были маленькие, и супруга у меня нет. Чтобы прокормить детей, вынуждена была сесть за руль. Вначале я была таксистом в селе. Тогда такой услуги не было, односельчане удивлялись. Через года четыре или пять выехала на трассу Шетпе-Актау», – рассказывает Гульшара Жолдасбаева.

Односельчане удивлялись тому, что женщина водит машину. Некоторые относились к ней с недоверием. Сейчас у нее есть постоянные пассажиры, которые ездят с ней уже 15 лет. За многие годы ее никогда не наказывали за нарушения правил, превышение скорости. Надежный водитель, она не выбирает времени для поездок, едет и рано утром, и ночью. Было немало случаев, когда Гульшара доставляла рожениц в областной центр, пассажиров в аэропорт.

«На свои заработки от работы таксистом вырастила семерых детей. Обеспечивала их не хуже, чем другие. На дороге много опасностей. Бывало, что уставала. Техника ломается, я научилась и ремонтировать», – говорит Гульшара.

Все признают, что Гульшара не уступает мужчинам в энергичности, выносливости. Она также отличается добросердечием, скромностью, ответственностью. Ее особенно уважают за эти качества.

Казахстанский палуан обеспечил спортинвентарем более 90 аулов

Мировой рекордсмен по силовому экстриму из Казахстана Сергей Цырульников известен не только многочисленными рекордами и силовыми номерами, но и своим патриотизмом. Сергей поднимает проблемы оснащения спортивным инвентарем в аулах, запускает проекты по приобщению молодежи к спорту и внедряет силовую культуру в массы.

«Проектов много: это «100 аулов», «Batyrs battle», «UPF». Также запустили спортивные батлы. Съемки в кино, работа над семинарами и приложением для тренировок по изометрической гимнастике. Для выхода на западный рынок. Касаемо силовой культуры, так же провожу семинары, работаю в основном с сельской молодежью и через социальные сети, где у меня многомиллионные охваты», - рассказал палуан.

Видео палуана смотрят более 70 млн пользователей. Многие из них впервые услышали о Казахстане, а некоторые начали изучать нашу «силовую культуру»

Однако рекордсмен разных силовых номеров не ставит задачу удивлять зрителей. Он занят социальными проектами по оказанию помощи в оснащении аулов спортивным инвентарем и приобщению молодежи к спорту.

Волонтеры нашли живыми 5400 человек

Одна из основательниц республиканского движения LIDER.KZ, руководитель ОО «Волонтерское движение LIDER.KZ Акмолинской области» Олеся Баимова относится с вниманием к объявлениям о пропаже человека, ведь за каждым таится история или обстоятельства, в которые может попасть любой.

Желание помогать людям у Олеси появилось еще в детстве.

«Я училась в советской школе, тогда существовало тимуровское движение, мы помогали одиноким дедушкам и бабушкам. Кроме того, в школе был музей Боевой и трудовой славы, и с 6 класса я была там лектором. Мне нравилась эта работа, и уже тогда было интересно что-то искать. И потом, у нас в Казахстане особый менталитет у людей. Независимо от национальности на казахской земле появляется какое-то врожденное чувство «помоги ближнему своему». И меня мама воспитывала так же. У нас семья была небогатая, но порой мама отдавала последнее, чтобы помочь тому, кому это больше нужно. Мама умерла в 46 лет, а ее наказ о том, что нужно помочь тому, кому еще хуже, чем тебе, живет в моем сердце до сих пор», - рассказала Олеся Баимова.

За шесть лет работы к волонтерам поступило около 6 тыс. обращений. Благодаря их работе, живыми были найдены около 5400 человек.

Команда не только спасает людей, но и занимается благотворительностью, дарят подарки детям из малоимущих семей на новый год, развозят продуктовые корзины нуждающимся, а в целом, служат маяком надежды и добра, делая свою непростую работу каждый день.

Волонтерское движение имеет множество наград, а самое главное – последователей.

Волонтерство изменит жизнь человека к лучшему

Один из таких энтузиастов - Нуржан Жасузаков. Ему всего 20 лет, но он уже шесть лет участвует в общественной жизни страны и считает, что волонтерство может изменить жизнь человека к лучшему.

«Для меня волонтерство - это возможность расширить свой кругозор, посетить новые места, получить бесценный опыт работы в разных проектах, познакомиться с интересными людьми. Участвуя в различных мероприятиях, можно себя проявить как с творческой стороны, так и с организаторской», - говорит Нуржан Жасузаков.

Нуржан учится в Алматинском техническом университете по специальности «автоматизация и управление».

Первым проектом Нуржана в качестве волонтера был «Эко-герой». На 15-летнего подростка работа произвела огромное впечатление.

«Тогда захотел больше помогать, участвовать, быть вовлеченным в необычное на то время дело. Упорно трудился, участвовал в разных проектах. Я рос не только годами, но и чувством, что, я могу помочь не только нуждающимся, но и друзьям-волонтерам. Неоднократно вставал вопрос между учебой и делом волонтера. Было сложно совмещать, оставаться в потоке, было много сил потрачено на то, чтобы все не бросить и не уйти. Знаю точно одно, тот, кто хочет добиться высот, обязательно их добьется», - заявил спикер.

Нуржан призывает всех сверстников ценить свое время, развиваться, заниматься любимым делом и помогать людям.

Вносит вклад в развитие математического образования в стране

Казахстанцы, вернувшиеся из-за рубежа на историческую Родину, вносят большой вклад в нашу литературную, культурную и научную жизнь. Один из них - Ырысбек Маутулы, который родился в Коктогайском районе Алтайской области Китайской Народной Республики. В 2008 году приехал в Астану.

Было время, когда не мог устроиться работать учителем. В эти годы у Ырысбека Маутулы были возможности найти другое занятие, заняться бизнесом. Однако, он не оставил своего призвания. Со временем устроился в школу для одаренных детей и стал готовить их к олимпиадам. В процессе сумел найти ключ к успеху.

«При подготовке детей к олимпиадам, встал вопрос об учебно-методических материалах. Тогда я начал понимать, почему казахскоязычные дети не отличаются на международных соревнованиях. Дело в том, что было мало материалов на казахском языке. Если пользоваться материалами на русском языке, то и учиться придется на русском. Часто слышал, что на международные олимпиады, в основном, попадают русскоязычные ученики. Мне захотелось показать, что дети, обучающиеся на казахском, способны выйти на высокий уровень. У меня тогда возникало много идей, которые можно было внедрить в систему образования. Поэтому я собрал казахскоязычных математиков и создал образовательный центр. То есть, эту работу я начал из патриотических побуждений. Вначале было много трудностей, но, со временем, работа наладилась. Мы начали писать свои учебники по развитию логики», – рассказал Ырысбек Маутулы.

Ырысбек Маутулы имеет степень магистра математики. Трижды награждался Почетной грамотой Министерства образования и науки РК, автор более 30 учебных пособий, руководитель более 60 призеров международных, республиканских предметных олимпиад, из которых 3 «золотых» медалиста.

Работает учителем математики высшей категории в Республиканской физико-математической школе им. О.Жаутыкова, тренером республиканского семинара повышения квалификации учителей. Руководит образовательным центром. Имя Ырысбека Маутулы упоминается сегодня в одном ряду с Мухтарбаем Отелбаевым, Аскаром Жумадилдаевым, Уалибаем Омирбаевым, Данияром Козыбаевым.

Врач Жулдыз Данбаева в разгар пандемии находилась в первых рядах

За самоотверженный труд во время борьбы за жизнь пациентов в пик пандемии Жулдыз Данбаевой в этом году ко Дню медицинского работника вручили спецноминацию «Победитель пандемии COVID-19».

Директор столичной многопрофильной городской больницы (МГБ) №3 Жулдыз Данбаева трудится более 30 лет. С момента начала пандемии Жулдыз Данбаева руководила инфекционным стационаром МГБ №3, который включал в себя провизорный и карантинный стационар. В марте 2020 года организовала инфекционные и карантинные койки в гостиничном комплексе Ramada plaza. При острой нехватке специалистов на базе Ramada plaza врач обучила и привлекла к работе 250 волонтеров, которые в последующие годы работали в инфекционных стационарах города.

«Конечно, вначале все врачи боялись бороться с коронавирусом. Ведь это неизвестная болезнь, боялись заразиться, умереть. Многие врачи, у кого были маленькие дети, пожилые родители, отказывались работать. Приходилось нам самим идти и работать. Из множества врачей наряду со мной только пять человек изъявили желание пойти бороться с вирусом. Я, надев СИЗ, направилась в приемный покой, однако потом все мои заместители последовали за мной. Дежурили сами. Первую партию больных мы сами принимали», - рассказала врач.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил трех столичных врачей, включая Жулдыз Сейткамзиновну, орденом «Парасат» за отвагу и мужество, проявленные в борьбе с опасной инфекцией.

Это лишь малая толика героев нашего времени, кто служит примером для казахстанцев. На самом деле людей, которые стремятся «сделать свою маленькую планету лучше» гораздо больше. И самое главное, что число наших соотечественников, которые совершают добрые дела и ответственно относятся не только к своей, но и к чужой жизни растет изо дня в день.



