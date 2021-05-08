Герои мирных дней: подвиги казахстанских полицейских, заслуживающие особого внимания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заслуги полицейских трудно переоценить в наше время. Во многих ситуациях, рискуя собственной жизнью, они совершают подвиги, спасают человеческие жизни, обеспечивают мир и покой.Корреспондент МИА «Казинформ» вспоминает героические поступки полицейских, которые могли бы лечь в основу мотивирующей книги для молодых.

Омиржан Темирбеков служит в органах внутренних дел уже 19 лет. Его отец работает механизатором, мама – домохозяйка. Но из всех профессий ему с детства нравилась служба полицейского. В юном возрасте он собрал для себя образ сотрудника полиции: храбрый, мужественный, честный, которому старался следовать всегда.

9 июня 2016 года ничего не предвещало беды. Возвращаясь с обеда, вдруг он услышал крик детей о помощи. Они указывали в сторону реки Сарыбулак. Омиржан заметил, как на воде лицом вверх лежит мальчик. Полицейский сразу же бросился на помощь и вытащил ребенка на берег. 11-летнего мальчика Омиржан начал откачивать, делал искусственное дыхание. Затем подбежала женщина-медик, которая тоже оказала помощь пострадавшему. После массажа сердца мальчик пришел в себя. Окружающие вызвали бригаду скорой помощи. О своем подвиге военнослужащий рассказывает скромно, ему не нравится, когда его восхваляют, называют героем.

«На моем месте каждый бы поступил так», - отметил Омиржан. 43-летний полицейский воспитывает троих детей, старается быть хорошим примером для подражания. За отвагу и мужество ему присвоили медаль «За внесенный вклад в обеспечение правопорядка».

Нередки случаи, когда полицейские-женщины первыми обнаруживают горящее здание с людьми внутри, и не дожидаясь пожарных, бросаются в огонь. В прошлом году такой храбрый поступок совершила инспектор-кинолог Акбота Енсебаева в посёлке Коянды близ столицы.

В тот вечер сотрудница полиции находилась дома. Вдруг она услышала звук взрыва. Выбежав на улицу, увидела горящий соседский дом. Акбота сразу же бросилась в объятое пламенем помещение. В загоревшемся из-за взрыва газового баллона доме находилось четыре человека, двое из них – дети. Акбота Енсебаева вытащила из огня старшего ребёнка, за ней, неся на руках младшего сына, из пожара выбралась хозяйка дома.

Благодарность кинологу выразила семья, которую удалось спасти Акботе. В своем письме женщина выразила искренние пожелания инспектору-кинологу. Ведь, если бы не Акбота и ее муж, последствия от пожара могли бы быть катастрофическими.

Многие, наверное, помнят случай столкновения автобуса с детьми и грузовика. Если бы на месте происшествия не оказались полицейские, избежать столкновения машин, возможно бы, не удалось. Автобус вез детей из Баянаула на соревнования в областной центр. Их сопровождала машина патрульной полиции. На трассе республиканского значения перед ними неожиданно выехал КамАЗ. Чтобы предотвратить лобовое столкновение, сотрудники полиции вывернули машину и выехали поперек движущегося на автобус грузовика. Благодаря чётким действиям сотрудников, удалось избежать более печальных последствий. Сопровождавшие автобус полицейские в результате столкновения получили переломы и ушибы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

В машине сопровождения находились старшина Мурат Нурсеитов и старший сержант Баянбек Жунусов. Они вовремя увидели, что на встречную полосу выехал грузовик и подрезали его, подставив свою машину. Оба получили множественные ранения. Нурсеитов был госпитализирован в первую городскую больницу Павлодара, второй полицейский от госпитализации отказался. Из детей, к большой радости, никто не пострадал.

На ежегодной премии «Выбор года» Мурат Нурсеитов стал полицейским года. На церемонии вручения премии он отметил, что своим поступком доказал, что «казахстанская полиция может быть номер один».

Храбрость и мужество Газиза Байтасова будет особым примером для подрастающего поколения. Накрыв гранату своим телом, он спас жизнь мирных жителей. Сегодня мы вспоминаем случившуюся трагедию 12 ноября 2011 года в Таразе, когда террорист совершил нападение на оружейный магазин, украв оружие, затем угнав автомобиль. Заехав по пути домой, он убил двух сотрудников спецслужб, которые следили за ним. К сожалению, от полученных ранений полицейские скончались на месте. Скрываясь с места преступления, террорист ранил еще двух конных полицейских.

При обезвреживании террориста в момент самоподрыва преступника на глазах у десятков, оказавшихся поблизости людей, смертью храбрых погиб капитан полиции Газиз Байтасов. Он накрыл гранату своим телом. Многие из жителей не сразу поняли, что стали свидетелями террористического акта. Жертвами оказались шесть человек. Возможно, пострадавших было бы больше, если бы на месте происшествия не оказался Газиз Байтасов, который стал седьмой последней жертвой той страшной трагедии.

Ценой собственной жизни он спас жизнь многих людей. Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед страной, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу - командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области было присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно). Отметим, Газиз Байтасов - первый и единственный полицейский, получивший звание «Халық қаһарманы».

Еще одно спасение человеческой жизни обернулось трагедией для семьи сержанта полиции Шалкара Акымгалиева. Три года назад на пульт «102» поступило сообщение о том, что с центрального моста в реку «Урал» спрыгнула неизвестная девушка. Прибывший первым на место происшествия сержант полиции Шалкар Акымгалиев, заметив тонущую девушку, не раздумывая и рискуя своей жизнью, бросился в ледяную воду. Доплыв до нее, несмотря на холод и сильное течение, полицейский пытался вытащить ее на берег, поддерживая ее на плаву. Помочь товарищу поспешил его напарник. Он нашел на берегу реки бревно, протянул Шалкару. Шалкар помог девушке зацепиться за бревно, но его самого схватила судорога. Он сам пошел на дно. Тело полицейского обнаружили только на следующий день. Поставив под угрозу свою жизнь, он спас утопающую девушку.

За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении девушки сержант полиции Акымгалиев Шалхар Кошкинбайулы был представлен к государственной награде Республики Казахстан. Указом Президента Касым-Жомарта Токаева Шалкар Акымгалиев награжден орденом «Айбын» III степени посмертно.