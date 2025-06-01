Герои как из Marvel: в Астане прошел показ детской сказки «Асан и Үсен»

Показ собрал около 400 зрителей, включая детей и взрослых.

Как рассказал режиссер театра Нуржигит Муслимов, постановка создана по мотивам одноименного произведения Ибрая Алтынсарина. Однако новая версия, написанная драматургом Бакытбеком Кадиром, значительно расширяет историю.

- У сказки Ибрая Алтынсарина мы взяли только героев Асана и Усена. В нашей постановке мы собрали персонажей из разных казахских народных сказок: Желаяқ, Таусоғар, Көлтаусар. Даже сам Алтынсарин появляется в сюжете, как в камео в фильмах Marvel. Асан и Усен встречают его на своем пути. Есть такой интересный момент, - рассказал режиссер.

Фото: Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова

Цель постановки в том, чтобы возродить интерес детей к казахским сказкам, используя современный стиль комиксов. Одна из главных особенностей спектакля - оформление в стиле 2D.

- Современные дети не знают традиционных казахских персонажей из сказок. Мы хотели познакомить их с ними. Также гордимся тем, что в сказке проводятся параллели с комиксами Marvel. Халк, к примеру, похож на Таусоғар, тоже переворачивает горы. А Көлтаусар управляет водой, как Аквамен, - отмечает Нуржигит Муслимов.

Кроме того, сказка пропагандирует любовь к знаниям и любознательность. По сюжету, Асан и Усен теряются, проходят через разные испытания и встречают сказочных героев. Особое внимание уделено теме зависимости детей от телефонов.

Фото: Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова

Музыкальное сопровождение сказки также непростое. Если в обычных спектаклях звучат 20–30 песен, то в этой сказке используются более 100 композиций и звуковых эффектов. Режиссер отмечает, что этот спектакль - один из самых технически сложных в репертуаре театра.

Театр имени Азербайжана Мамбетова существует же 6 лет и имеет в своем репертуаре более 30 спектаклей.