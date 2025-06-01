РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:30, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Герои как из Marvel: в Астане прошел показ детской сказки «Асан и Үсен»

    В Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова в Астане состоялся показ казахской народной сказки «Асан и Үсен» в новом формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    в Астане прошел показ детской сказки «Асан и Үсен»
    Фото: Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова

    Показ собрал около 400 зрителей, включая детей и взрослых.

    Как рассказал режиссер театра Нуржигит Муслимов, постановка создана по мотивам одноименного произведения Ибрая Алтынсарина. Однако новая версия, написанная драматургом Бакытбеком Кадиром, значительно расширяет историю.

    - У сказки Ибрая Алтынсарина мы взяли только героев Асана и Усена. В нашей постановке мы собрали персонажей из разных казахских народных сказок: Желаяқ, Таусоғар, Көлтаусар. Даже сам Алтынсарин появляется в сюжете, как в камео в фильмах Marvel. Асан и Усен встречают его на своем пути. Есть такой интересный момент, - рассказал режиссер.

    в Астане прошел показ детской сказки «Асан и Үсен»
    Фото: Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова

    Цель постановки в том, чтобы возродить интерес детей к казахским сказкам, используя современный стиль комиксов. Одна из главных особенностей спектакля - оформление в стиле 2D.

    - Современные дети не знают традиционных казахских персонажей из сказок. Мы хотели познакомить их с ними. Также гордимся тем, что в сказке проводятся параллели с комиксами Marvel. Халк, к примеру, похож на Таусоғар, тоже переворачивает горы. А Көлтаусар управляет водой, как Аквамен, - отмечает Нуржигит Муслимов.

    Кроме того, сказка пропагандирует любовь к знаниям и любознательность. По сюжету, Асан и Усен теряются, проходят через разные испытания и встречают сказочных героев. Особое внимание уделено теме зависимости детей от телефонов.

    в Астане прошел показ детской сказки «Асан и Үсен»
    Фото: Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова

    Музыкальное сопровождение сказки также непростое. Если в обычных спектаклях звучат 20–30 песен, то в этой сказке используются более 100 композиций и звуковых эффектов. Режиссер отмечает, что этот спектакль - один из самых технически сложных в репертуаре театра.

    Театр имени Азербайжана Мамбетова существует же 6 лет и имеет в своем репертуаре более 30 спектаклей.

    в Астане прошел показ детской сказки «Асан и Үсен
    Фото: Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова

     

    Теги:
    Культура Регионы Астана Театр Общество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают