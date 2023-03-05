Героев-полицейских наградили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню благодарности приурочили награждение сотрудников в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, торжественное мероприятие, посвященное первому весеннему празднику, состоялось в департаменте полиции Жамбылской области.

«Более трех тысяч полицейских Жамбылской области каждый день в повседневной работе совершают героические поступки, спасают человеческие жизни, рискуя при этом своими жизнью и здоровьем. Нынешние сотрудники полиции идут по стопам наших героев Халык Кахарманы Газиза Байтасова, Бекжана Тленчиева и других полицейских, отдавших жизнь ради безопасности граждан. Это еще одна возможность поблагодарить сотрудников полиции за самоотверженность, мужество и преданность своей профессии, за чувство защищенности и стабильности в регионе», - пояснили в ведомстве.

Участниками праздничного мероприятия стали директор Жамбылского областного центра крови Гулам Умаров, директор гимназии №24 Лаззат Кзылкулова, председатель дунганского этнокультурного центра Кордайского района «Вынхуа» Айша Идыбо.

Гости поздравили сотрудников полиции с праздником, пожелали успешного выполнения поставленных задач, высокого профессионализма, мира и спокойствия.

Руководитель областного центра крови Гулам Умаров выразил признательность стражам порядка, которые добровольно, безвозмездно и регулярно сдают кровь.

«Сотрудники полиции спасают жизни десятков людей, помогая жамбылцам, которым срочно нужна кровь для переливания. Также оказывают большую помощь в популяризации культуры донорства», - отметил он.

Айша Идыбо от имени жителей Кордайского района поблагодарила полицейских Жамбылской области за безупречную службу и за яркий пример служения долгу.

«Полицейские всегда находятся на передовой в борьбе с преступностью, охраняют покой граждан, служат на благо нашего государства. Благодаря вам сегодня в нашем регионе все стабильно и благополучно. Вы, оставив свои семьи, круглосуточно были и остаетесь на поддержании общественного порядка и безопасности наших граждан», - подчеркнула глава дунганского этнокультурного центра «Вынхуа».

Начальник ДП Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин поблагодарил гостей за высокое доверие и помощь в обеспечении общественного порядка в регионе.

Затем состоялось награждение сотрудников полиции, которые проявили отвагу, мужество и героизм при выполнении служебных обязанностей.

Так, госавтоинспекторы группы дорожно-технической инспекции ОАП Меркенского РОП Данияр Тналиев и Нурдаулет Нургали спасли из пожара беременную женщину с двумя маленькими детьми. Сотрудники Сарысуского РОП Азат Болатбек и Жанадил Кобжанов спасли мужчину от суицида на глазах у детей.

За профессионализм и отличные показатели в служебной деятельности награждены оперуполномоченные отдела криминальной полиции управления полиции города Тараза Ержан Есбай, Адил Жолсейит, начальник горотдела криминальной полиции Мухит Маханбетов. Награды получили и родители полицейских – за понимание и поддержку в выбранной профессии.

Благодарственное письмо со словами признательности от начальника ДП Жамбылской области за достойное воспитание внука, с честью выполняющего служебные задачи по борьбе с преступностью и обеспечению правопорядка, получила бабушка капитана полиции Ержана Есбая - 83-летняя Актолкын Искакова.