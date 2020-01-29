Германия заинтересована расширять экономическое сотрудничество с Казахстаном - МИД РК

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего визита в Берлин министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с Федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом для «сверки часов» по реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в декабре прошлого года в ходе первого официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Германию. Стороны также обсудили календарный план предстоящих встреч и визитов на высшем и высоком уровнях, передает МИА «Казиинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Глава МИД Германии Х. Маас высоко оценил проводимые Президентом РК реформы в сфере свободы мирных собраний, формирования политических партий, отмены смертной казни и др.

Кроме того, М. Тлеуберди провел ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших компаний ФРГ и обсудил возможности наращивания сотрудничества и конкретные проекты в области переработки и утилизации отходов, развития транспортно-логистического бизнеса, цифровизации и информационных технологий.

Немецкие бизнесмены положительно отметили практические итоги декабрьского визита Президента К. Токаева в ФРГ, предложенные им уникальные условия поддержки для немецких компаний и создание Специальной рабочей группы для взаимодействия с германскими инвесторами под председательством Заместителя Премьер-Министра РК.

В тот же день глава МИД Казахстана по приглашению германской стороны в качестве почетного гостя выступил на Новогоднем приеме Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ). В мероприятии участвовали также руководители государственных органов ФРГ, стран Восточной Европы и Центральной Азии, руководители ведущих германских компаний и бизнес-ассоциаций.

В своем выступлении министр М. Тлеуберди поблагодарил ВКГЭ за весомый вклад в укрепление деловых связей между бизнес-сообществами двух стран. «Для нас ФРГ – ключевой партнер в Евросоюзе, взаимоотношения с которым имеют высокий стратегический приоритет. Мы рады, что и Германия придает сотрудничеству с Казахстаном весьма важное значение. На нашу страну приходится 86% всего товарооборота Германии с Центральной Азией. Около 900 немецких компаний, действующих в Казахстане, вносят серьезный вклад в модернизацию и развитие нашей экономики», - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Министр призвал немецких бизнесменов инвестировать в Казахстан и озвучил ряд преференций и льготных условий, повышающих инвестиционную привлекательность казахстанского рынка и существенно расширяющие возможности для взаимовыгодной деятельности.

Деловые круги выразили заинтересованность наращивать свое присутствие и инвестиционные проекты в РК, а также поблагодарили за особое внимание руководства РК к немецким проектам.

В рамках мероприятия М. Тлеуберди встретился с Федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером, который поблагодарил руководство Казахстана за особое внимание к немецкому бизнесу, готовность расширять присутствие Германии на казахстанском рынке и наращивать инвестиции в нашу страну и регион в целом. Он подтвердил готовность совершить визит в Нур-Султан для участия в 12-й Министерской конференции ВТО в июне текущего года.

Визит главы МИД Казахстана в Берлин подтвердил высокую динамику двустороннего взаимодействия, заданную в ходе официального визита Главы государства в декабре 2019 года.

Отметим, Восточный комитет германской экономики основан в 1952 году. Основными целями организации являются поддержка германского бизнеса за рубежом, обеспечение правовой безопасности и нормативных требований, устранение торговых и визовых барьеров, создание общеевропейского экономического пространства. Объединяет около 200 различного рода предприятий, от стартапов и семейных компаний до крупнейших акционерных обществ и ТНК, входящих в индекс DAX.

Организация представляет интересы немецкого бизнеса в 28 странах Восточной Европы и Центральной Азии – регионе, который, по экспертным оценкам, занимает первое место по объему германской внешней торговли, опережая США и КНР.