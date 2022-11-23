Германия — Япония: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

23 Ноября 2022, 13:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 ноября в Эр-Райяне состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Германии и Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Германия — Япония начнется в 19:00 по астанинскому времени. Эта игра будет транслироваться в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport.

Свой последний матч перед ЧМ-2022 сборная Германии провела 16 ноября: в товарищеской встрече она победила команду Омана (1:0).

Сборная Японии 17 ноября провела товарищеский матч с Канадой и потерпела поражение (1:2).

Что касается очных встреч сборных Германии и Японии, то в 2006 году они встретились в товарищеском матче, который закончился результативной ничьей — 2:2.

Фото: Alex Grimm / Getty Images Sport