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Германия выделит три млрд евро на терминалы по приему сжиженного природного газа

Автор:  
Арнур Рахимбеков
16 Апреля 2022, 11:29
Германия выделит три млрд евро на терминалы по приему сжиженного природного газа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Правительство Германии подписало контракты на аренду трех плавучих терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) и рассматривает возможность заключение четвертого контракта в целях диверсификации источников импорта газа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на немецкие СМИ.

Так, Германия планирует потратить до 3 млрд. евро (3,25 млрд. долларов США) на четыре терминала по приему СПГ в среднесрочной перспективе.

Министерство экономики ФРГ в прошлом месяце заявило, что коммунальные компании «RWE» и «Uniper» получили три плавучих хранилища и регазификационных установки, добавив, что переговоры по четвертой находятся на завершающей стадии.

По данным немецких СМИ, СПГ оборудование является частью стратегии Германии по диверсификации внешних источников импорта газа. Немецкое министерство заявило, что терминалы могут начать работу уже зимой 2022-2023 года.

В настоящее время правительство оценивает, где лучше всего установить терминалы приема СПГ. Рассматриваются такие местные порты, как Вильгельмсхафен, Брунсбюттель и Росток.


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