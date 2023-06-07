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Германия выделит 50 млрд евро на «озеленение» тяжелой промышленности

Редактор:  
Зифа Хабирова
7 Июня 2023, 09:28
Германия выделит 50 млрд евро на «озеленение» тяжелой промышленности Фото: runews24.ru

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Десятки миллиардов евро планируется выделить в Германии энергоемким предприятиям на переход к «зеленой» энергетике. Заявки на получение государственных субсидий власти страны будут принимать в следующие 15 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Рамблер».

Предприятия сталелитейной, химической промышленности, а также цементной, бумажной и стекольной отраслей в ближайшие два месяца могут подать в федеральное правительство предварительные заявки на заключение контрактов по защите климата. Далее им предстоит предоставить проекты для участия в тендерах. Первый планируется провести уже в этом году.

Между тем этот «зеленый» проект для немецких предприятий все еще требует одобрения Брюсселя.

Ожидается, что для перехода на углеродно-нейтральное производство властям Германии потребуется порядка 50 миллиардов евро.


Экология   Германия   Зеленая энергетика  
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