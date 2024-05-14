Германия ввела карты для просителей убежища

Просители убежища в Германии больше не платят за продукты наличными, как большинство немцев. Для этого им выданы специальные кредитные карты. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Платежные карты, предназначенные только для просителей убежища, вступили в силу в Германии в соответствии с новыми правилами, принятыми в прошлом месяце бундестагом. Они призваны помешать мигрантам переводить деньги за пределы ФРГ своим родственникам и друзьям. На эти деньги зачастую оплачиваются услуги контрабандистов.

Группы защиты прав мигрантов раскритиковали нововведение как дискриминационное.

- Особенно в нашей сельской местности просители убежища сильно зависят от автобусов и поездов, и там можно платить только наличными. Я сам люблю платить наличными. У нас тут много представителей разных национальностей, и они не знают, как платить картой. Для них это слишком современно, - сказал Томас Дриллинг, директор Центра размещения беженцев.

Германия уже несколько месяцев пытается обуздать миграцию, эта последняя мера была принята всего за несколько недель до выборов в Евросоюз.