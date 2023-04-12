Германия в субботу планирует остановить последние АЭС

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В субботу Германия планирует окончательно закрыть все оставшиеся атомные электростанции. Речь идёт о трёх энергоблоках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

По плану, их должны были остановить ещё в конце прошлого года, но ситуация в Украине и последовавший энергетический кризис заставили отложить этот шаг.

Высказывались мнения о том, что на этом фоне следует не просто оставить эти реакторы, а запустить уже остановленные. Но в правительстве настаивают, что «долгосрочные риски атомной энергетики не поддаются контролю».

«В цехе демонтажа мы будем разбирать главные элементы, то есть парогенераторы и герметичные корпуса реакторов, и этим мы будем заниматься до 40-х и даже 50-х годов. А демонтаж демонтажного цеха запланирован на 60-е годы», - отметил представитель компании по утилизации АЭС Курт Радлофф.

При этом, по данным опросов, лишь чуть больше четверти немцев выступают за отказ от АЭС. Две трети же или за сохранение атомной энергетики, или, как минимум, продление срока эксплуатации реакторов. Один из аргументов противников закрытия станций — колоссальная стоимость утилизации оборудования и ядерных отходов.