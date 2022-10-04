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Германия продлевает эксплуатацию угольных электростанций

Автор:  
Арнур Рахимбеков
4 Октября 2022, 14:40
Германия продлевает эксплуатацию угольных электростанций

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Кабинет министров Германии принял два указа о продлении эксплуатации крупных электростанций, работающих на каменном угле, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ситуации с газовым кризисом страна вынуждена вновь прибегнуть к ранее ограниченному способу получения электроэнергии. Правительство ФРГ утвердило продолжение работы угольных электростанций до 31 марта 2024 года, а мощностей по производству бурого угля - до 30 июня 2023 года.

«Дополнительное использование угля в электроэнергетике призвано сократить потребление газа и помочь сэкономить», - говорится в сообщении министерства экономики ФРГ.

Постановление продлевает рыночные операции для электростанций, работающих в основном на каменном угле, восстановление которых на рынке стало возможным уже в июле текущего года.

Три энергоблока RWE Power в соответствии с графиком вернутся к работе в октябре текущего года. Блоки Neurath C, Niederaussem E и F уже запланированы к вводу в эксплуатацию в ближайшие дни.

Каждая из трех буроугольных установок имеет мощность 300 мегаватт (МВт). Их восстановление способствует укреплению безопасности поставок в Германии во время энергетического кризиса и экономии природного газа при производстве электроэнергии.


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