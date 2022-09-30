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Германия предупреждает о росте числа случаев заболевания COVID-19 осенью

Автор:  
Рустем Кожыбаев
30 Сентября 2022, 21:55
Германия предупреждает о росте числа случаев заболевания COVID-19 осенью

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Начиная с субботы, 16 федеральных земель Германии могут снова ввести ограничения, такие как требование носить маски в помещении в связи с ростом пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предупредил в пятницу, что осенью в стране наблюдается устойчивый рост случаев заболевания коронавирусом и призвал пожилых людей сделать вторую прививку для защиты от новых вариантов COVID-19.

Немецкие официальные лица зарегистрировали 96 367 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, что примерно вдвое больше, чем неделю назад.

По заявлению Карла Лаутербаха, Франция, Дания и Нидерланды также фиксируют рост заболеваемости коронавирусом среди населения.

Фото: Depositphotos / ZORAN ORCIK


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