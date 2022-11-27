Германия планирует упростить процедуру приобретения гражданства

27 Ноября 2022, 23:02

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В своем еженедельном обращении канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к реформированию правил получения немецкого гражданства, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как передают немецкие СМИ, нынешнее коалиционное правительство под руководством Олафа Шольца, представляющего социал-демократическую партию (СДПГ), а также Партии зеленых и неолиберальных свободных демократов (СВДП), сделало смягчение правил гражданства одним из приоритетов в рамках коалиционного соглашения.

В своем еженедельном видеообращении канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул важную роль, которую иммигранты сыграли в восстановлении и укреплении Германии.

«Германия стала страной надежды для многих, - сказал федеральный канцлер. - Женщины, мужчины, а иногда и дети, которые приехали в Германию, внесли большой вклад в то, чтобы сделать нашу экономику такой сильной, какой она является сегодня».

Олаф Шольц отметил, что многие из тех, кто приехал в страну в качестве гастарбайтеров десятилетия назад, а также те, кто прибыл в более поздние годы, пустили корни в Германии. Он вспомнил «трогательные» церемонии натурализации, которые он наблюдал будучи мэром Гамбурга.

«И именно поэтому хорошо, когда те, кто так долго жил с нами, также решают приобрести немецкое гражданство. ... Германии нужны лучшие правила для натурализации этих невероятных женщин и мужчин», - подчеркнул Олаф Шольц.

Замечания канцлера прозвучали на следующий день после того, как Министерство внутренних дел Германии заявило, что законопроект о реформировании процесса получения гражданства «практически готов».

По сообщениям немецких СМИ, законопроект позволит иностранцам, проживающим в Германии, подавать заявление на получение гражданства через пять лет вместо нынешнего восьмилетнего минимума.

Натурализация также может стать доступной для людей всего после трех лет проживания в Германии, если заявители завершат «специальные интеграционные мероприятия».

Законопроект также потенциально может облегчить для большего числа иммигрантов в Германии получение двойного гражданства. В настоящее время статус двойного гражданина разрешен только для граждан Швейцарии или других стран Европейского союза.

В пятницу министр внутренних дел Нэнси Фейзер заявила, что сокращение времени ожидания получения гражданства является «стимулом для интеграции», и что реформы будут направлены на отражение реальности.

«Мы - разнообразная, современная страна иммиграции, и я думаю, что законодательство должно отражать это», - сказала она.

Предлагаемые реформы подверглись резкой критике со стороны консервативного блока ХДС/ХСС, который утверждает, что изменения, возможно, заходят слишком далеко.

Германия - страна ЕС с большим населением в 84 млн человек. Последняя правительственная статистика за 2021 год показывает, что 11,8 млн жителей страны являются иностранными гражданами — примерно 14%.

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