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    02:37, 17 Июль 2022 | GMT +6

    Германия отменила большинство коронавирусных ограничений для въезда в страну

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    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Въезжающим в Германию не требуется предъявлять сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном COVID-19, либо негативный тест на коронавирус. Это касается граждан РФ и Беларуси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle

    Власти Германии отменяют коронавирусные ограничения для немцев и иностранцев, желающих въехать в ФРГ. С 1 июня от приезжающих больше не будут требовать соблюдения правила 3G. Такое решение приняло правительство страны в среду, 25 мая, в новом постановлении о въезде в Германию в период пандемии.

    Согласно правилу 3G, лицо старше 12 лет, въезжающее в ФРГ, должно иметь при себе сертификат о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании COVID-19, или негативный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 24 часов.

    Согласно решению правительства, оно будет действовать с 1 июня по 31 августа. Власти не исключают, что осенью снова могут ввести ограничения, если начнется новая волна пандемии.

    В Германии признают вакцины, допущенные ВОЗ

    Нынешнее правило не распространяется на въезжающих из так называемых «регионов распространения вариантов коронавируса». Они, как и прежде, прибыв в Германию, должны провести 14 дней в самоизоляции, независимо от наличия у них прививок или перенесенной болезни. Однако, как отмечает агентство dpa, в настоящее время ни одна страна в мире не считается таким регионом.
    Согласно новому постановлению, у въезжающих в ФРГ будут признаваться прививки от коронавируса, сделанные вакцинами, которые не только зарегистрированы в ЕС, но и допущены Всемирной организацией здравоохранения.



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    Коронавирус в мире Германия Мировые новости
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