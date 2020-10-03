БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В эту субботу Германия отмечает 30-летие своего воссоединения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

12 июня 1987 года президент США Рональд Рейган обратился к жителям Западного Берлина у Бранденбургских ворот у Берлинской стены. Именно тогда он произнес свои знаменитые слова -«Мистер Горбачев, снесите эту стену!» - адресованные лидеру СССР. Для многих историков эта речь ознаменовала начало окончания «холодной войны». После визита Рейгана в Берлин произошло немало событий: пала Берлинская стена, ГДР и ФРГ договорились о введении единой валюты, затем в августе 1990 года ГДР была официально включена в состав ФРГ.

Окончательное объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. В полночь этого дня ГДР, созданная в 1949 году, перестала существовать, её государственные институты были упразднены. Немцы ежегодно отмечают этот день как День германского единства.

Внезапное падение Берлинской стены в 1989 году и стремительные изменения, которые за ним последовали, стали шоком для 16 миллионов восточных немцев. Нереалистичные ожидания в сочетании с другими факторами привели к недовольству части жителей востока страны.

Как отмечает Deutsche Welle, 30 лет в Германии - это еще молодость: средний возраст жителей ФРГ составляет около 45 лет.

«С 1990 года восточные и западные земли Германии во многих отношениях стали очень похожи», - отмечает уполномоченный ФРГ по делам восточных земель Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz). Какие статистические данные ни возьми, между западом и востоком Германии обнаружится больше сходства, чем различий, утверждает Вандервиц. Впрочем, ежегодный доклад о германском единстве, который он представил в Берлине, позволяет сделать и другие выводы.

Экономический разрыв между восточными и западными землями

По словам Вандервица, с 1990 года восточные земли в четыре раза увеличили свою экономическую мощь, теперь их можно сравнить с некоторыми французскими регионами. Но несмотря на это, ни одна восточногерманская земля пока еще не дотягивает по уровню развития до самой слаборазвитой западногерманской земли.

Кроме того, средний уровень доходов семей в восточных землях ФРГ составляет лишь около 89 процентов от соответствующего показателя в западных землях. Вандервиц надеется, что экономического роста на востоке Германии удастся достичь за счет развития технологий будущего и приводит в качестве примера строительство завода по производству электромобилей Tesla под Берлином. В восточных федеральных землях следует делать упор на инвестиции в водородную энергетику и разработки, связанные с искусственным интеллектом, подчеркивает уполномоченный ФРГ по делам восточных земель.

Восточные земли не смогут обойтись без мигрантов

При этом одной из основных проблем в этом регионе по-прежнему остается стремительный отток населения. После падения Берлинской стены сотни тысяч восточных немцев - в основном молодые люди - уехали на запад. Многие молодые квалифицированные специалисты продолжают уезжать и сейчас, ведь все крупные предприятия - к примеру, автомобильной и химической промышленности - расположены в западной части страны. Кроме того, средний уровень заплат на западе Германии по-прежнему выше, чем на востоке.

Марко Вандервиц уверен, что восточным землям не удастся преодолеть дефицит квалифицированной рабочей силы без привлечения специалистов из-за рубежа - в первую очередь, из других стран ЕС. К примеру, он допускает, что в регион могли бы переехать многие поляки, которые не больше не смогут работать в Великобритании из-за Брекзита. «Но, конечно же, нужно смотреть и на остальные страны мира. Необходимым условием для этого (привлечения мигрантов. - р ед .), разумеется, является космополитизм и культура гостеприимства», - подчеркивает уполномоченный ФРГ по делам восточных земель.