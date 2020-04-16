Германия одной из первых в Европе смягчит условия карантина

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Германия станет одной из первых стран в Европе, которые начнут частично смягчать карантинные ограничительные меры, веденные из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду объявила о переходе к следующему этапу плана страны по борьбе с распространением коронавируса. Этот план включает постепенное открытие школ и небольших магазинов, при этом сохраняются правила социального дистанцирования и строгие меры гигиены.

В среду Меркель начала свое выступление на пресс-конференции со слов благодарности жителям страны за соблюдение строгих правил карантина, а также выразила соболезнования всем тем, чья жизнь так или иначе изменилась с появлением вируса.

Что касается смягчения ограничительных мер, то власти Германии разрешат магазинчикам площадью менее 800 квадратных метров открыться 20 апреля при условии соблюдения действующих правил социального дистанцирования.

Школы в стране начнут постепенно открывать свои двери 4 мая опять-таки при условии строгого соблюдения гигиены.

Парикмахерские могут возобновить работу 4 мая, если будут соблюдены защитные меры.

Действующее правило о том, что люди могут встречаться только с одним человеком за пределами дома, остается в силе, а также правило о том, что люди должны держаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Крупные мероприятия, такие как спортивные состязания и концерты, будут запрещены до 31 августа.

Бары, рестораны, детские сады, театры и кинотеатры будут закрыты до дальнейшего уведомления. Религиозные собрания также отменены в обозримом будущем.

Защитные маски «настоятельно рекомендуется», но не обязательно, в магазинах и в общественном транспорте.

Строгий контроль на границах Германии будет действовать, по крайней мере, 20 дней.

В ходе пресс-конференции канцлер Меркель предупредила, что «всем нам придется жить с этим, пока не будет создано лекарство или вакцина», которые смогут остановить смертоносный вирус.

Она также подчеркнула, что число инфекций и число смертей, которые достигли своего пика в Германии, представляют лишь «промежуточный успех».

Стоит отметить, что в Германии от нового коронавируса скончались 3 804 человека. Количество инфицированных людей в стране составляет 134 753 человека.