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Германия начинает испытания вакцины против коронавируса на людях

Автор:  
Раушан Конырбаева
22 Апреля 2020, 16:30
Германия начинает испытания вакцины против коронавируса на людях

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса COVID-19, об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Стоит отметить, что на сегодняшний день это четвертая вакцина подобного рода в мире, получившая одобрение для проведения клинических испытаний.

На начальной стадии для испытания будут привлечены 200 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Сообщается, что они будут получать различные дозы препарата. Для второй фазы испытания будут привлечены добровольцы с повышенным риском к заболеванию.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц BioNTech.

«Мы рады, что завершили доклинические исследования в Германии и вскоре начнем первые испытания на людях. Скорость, с которой мы смогли перейти от начала программы к началу испытаний, говорит о высоком уровне вовлеченности всех участников этого важного процесса», - заявил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Сахин.


Германия  
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