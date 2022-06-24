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    Германия может продержаться 2,5 месяца без российского газа – власти ФРГ

    24 Июня 2022, 17:32

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что страна может обойтись без российского газа этой зимой в течение двух с половиной месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

    По сообщению представителя Министерства энергетики, ситуация с газом в Германии стабильна, но прогнозируется повышение его цены в три раза для потребителей.

    В четверг Германия вступила во вторую фазу своего чрезвычайного газового плана, который позволит поставщикам переложить высокие расходы на потребителей, но только с официального одобрения немецкого энергетического агентства.

    К. Мюллер отметил, что если Германия вступит в третью фазу плана, это приведет к радикальным последствиям для газовой промышленности страны. На этом этапе Федеральное сетевое агентство будет распределять газ, отдавая предпочтение частным домохозяйствам перед энергетическими компаниями.

    Хотя Германия и другие государства-члены ЕС ввели эмбарго на российскую нефть, Берлин уклонился от введения запрета на импорт российского газа.

    Чтобы диверсифицировать свою энергетическую стратегию в сторону от российских источников, Германия недавно подписала газовое партнерство с Катаром. ФРГ также запускает угольные электростанции, чтобы стать более самодостаточной, несмотря на экологические проблемы.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Энергетика Германия Европа Кризис Мировые новости
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