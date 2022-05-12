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Германия инвестировала в экономику Казахстана около $5,5 млрд
12 Мая 2022 15:05

Германия инвестировала в экономику Казахстана около $5,5 млрд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 17 лет объем прямых инвестиций Германии в экономику Казахстана превысил 5 млрд долларов США. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2005 года объем прямых инвестиций Германии в нашу экономику составил порядка 5,5 млрд долларов США. Большая часть из них направлена в обрабатывающую промышленность», – сообщил Роман Скляр в ходе казахстанско-германского бизнес-форума в Нур-Султане.

По словам вице-премьера, в условиях ограничений, вызванных пандемией, Казахстану и Германии удалось не только сохранить тенденцию развития двустороннего экономического сотрудничества, но и продолжить продвигать конкретные проекты и предложения, используя онлайн-формат.

Вице-премьер подчеркнул, что на сегодня ФРГ является одним из важнейших партнеров Казахстана. По его словам, между двумя странами действует ряд межправительственных соглашений, направленных на углубление торгово-экономического сотрудничества, поощрение и взаимную защиту инвестиций.

«Сотрудничество наших стран продолжает успешно развиваться, это демонстрирует динамика взаимоотношений, получившая новый импульс после двух визитов Главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева в Германию в 2019 и 2020 годах. Создана правительственная рабочая группа, призванная решать вопросы и проблемы, возникающие при реализации совместных инвестиционных проектов», – добавил Роман Скляр.

Также, по его словам, для обсуждения текущих вопросов сотрудничества с германскими компаниями на ежемесячной основе проводятся встречи, в том числе и в онлайн-формате.

Автор:
Корреспондент
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