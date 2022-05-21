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    Германия и Италия разрешили компаниям открывать рублевые счета для оплаты газа

    21 Мая 2022, 09:43

    БЕРЛИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Власти Германии и Италии сообщили своим компаниям после консультаций с Брюсселем, что они могут открывать счета в рублях для оплаты российского газа, не нарушая введенных против РФ санкций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Берлин уведомил немецких импортеров газа о возможности открыть рублевые счета для оплаты энергоресурсов при условии, что платежи российскому Газпромбанку будут осуществляться в иностранной валюте.

    Как пишет агентство Reuters, в правительстве Италии заявлению энергетической компании Eni об открытии счетов в российском банке предшествовало разъяснение о порядке оплаты газа от Еврокомиссии.

    Ранее Брюссель представил два комплекта письменных инструкций, где говорилось, как покупать российский газ, не нарушая санкций. При этом не все страны понимают, какие действия в этой области легальны, поскольку официальные лица ЕС в ходе заседания «за закрытыми дверями» рекомендовали европейским фирмам не открывать рублевые счета в Газпромбанке.

    Ранее сообщалось, что итальянский энергогигант Eni открывает счета в рублях и евро для оплаты российского газа.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Россия Италия Германия Европа Кризис Мировые новости Политика Топливо
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