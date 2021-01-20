Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Германия и Италия продлевают карантин

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Января 2021, 07:13
Германия и Италия продлевают карантин

ЛИОН. КАЗИНФОРМ - В Германии жёсткие карантинные меры продлеваются до 14 февраля. Об этом договорились представители федерального правительства и власти федеральных земель. В стране с начала пандемии отмечено уже более 2 миллионов подтверждённых случаев. По сообщениям немецких СМИ, в Берлине обсуждают возможность ещё более суровых мер, включая ограничения в работе общественного транспорта или обязательное ношение масок повышенной степени защиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Великобритании новый антирекорд: более 1600 умерших за сутки. На прошлой неделе в королевстве фиксировали самый высокий в мире уровень смертности на душу населения: 165 смертей на каждые десять миллионов человек.

В Европе на втором месте по уровню смертности — Италия: более 600 умерших во вторник. Власти страны говорят о новой фазе «активного распространения» коронавируса. На прошлой неделе было объявлено, что карантинные меры и запрет на передвижения между регионами действуют минимум до 15 февраля, а ночной комендантский час — до 5 марта.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что режим ЧС в стране будет продлен до конца апреля 2021 года.

В Китае строят огромный карантинный центр: комплекс на 1700 палат возводят на окраине Шицзячжуана, столицы провинции Хэбэй. В стране уже неделю подряд регистрируют более ста смертей ежедневно. Это самые высокие показатели с марта прошлого года.

Калифорния стала первым штатом США, где число подтверждённых случаев заражения превысило 3 миллиона. Всего в Соединённых Штатах выявлено более 24 миллионов случаев, скончались почти 400 тысяч граждан. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.


США   Китай   Италия   Германия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана