Германия фиксирует рост беженцев из стран Ближнего Востока

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Число нелегально прибывающих беженцев в восточные земли Германии растет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на немецкие СМИ.

В частности, немецкая пресса пишет, что в августе текущего года на немецко-польской границе было задержано 209 человек, в большинстве выходцев из стран Ближнего Востока, в сентябре их число возросло до 1164. В октябре количество прибывших искателей убежища в Германии достигло уже около 2000 человек.

Отмечается, что нелегалы прибывают в земли, граничащие с Польшей - Бранденбург, Мекленбург-Западная Померания и Саксония. В общей сложности протяженность немецко-польской границы составляет 460 километров.

Германия уже столкнулась с большим количеством мигрантов в 2015-2016 годах, когда из-за событий в Сирии в Европу незаконно въехали несколько тысяч жителей пострадавших от военных действий стран. В текущем 2021 году в ФРГ подано 80 тысяч новых заявлений о предоставлении убежища, что также является немалым числом, считают немецкие обозреватели.

В качестве одной из защитных мер власти Германии просят соседнюю Польшу усилить защиту своей границы с Беларусью.

Кроме того, в первую неделю ноября Берлин планирует расселение прибывающих беженцев по другим федеральным землям Германии. По словам представителя управления федеральной полиции Берлина, в настоящее время ведутся все необходимые приготовления.

При этом власти не намерены закрывать немецко-польскую границу. В период жестких карантинных мер по COVID-19 власти многих стран Евросоюза также пытались сохранить свободу внутреннего передвижения граждан и жителей ЕС, видя в этом основную ценность европейской интеграции.

Закрытия границы не будет, подтвердил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Остановка движения на границах может иметь последствия для экономики обеих стран. Длительные пробки на дорогах для грузовиков могут значительно затруднить движение товаров.

Нынешняя ситуация на германо-польской границе также затрагивает фундаментальные вопросы миграционной политики в Европе. Согласно законодательству ЕС, лица, подающие на убежище, должны подать соответствующее заявление в страну Союза, в которую они въезжают первыми.

Немецкие СМИ отмечают, что это соглашение, называемое Дублинским регламентом, больше фактически не работает. Многие беженцы не остаются в своей первой стране приема, в данном случае в Польше, а отправляются в Германию, где подают свои заявления.

«Сейчас мы отправляем некоторых людей обратно в Польшу, чтобы польские власти могли позаботиться о них», - отметил член Бундестага, представитель Свободной демократической партии Германии Александр Граф Ламбсдорф.

Тем не менее, беженцы, которые приезжают в землю Бранденбург, регистрируются в пункте первичного приема в местном г. Айзенхюттенштадте. Они проходят проверку безопасности, в том числе тесты на коронавирусную инфекцию. Позже беженцы направляются в другие федеральные земли.

Местные власти считают, что в первую очередь их заботит эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции среди беженцев. Для этого ими проводятся регулярные тесты на вирус в местах временного проживания.

Некоторые немецкие политики, такие как Ральф Бринкхаус, представитель Христианско-Демократического союза в парламенте, предупреждают, что число беженцев в Германии будет увеличиваться.

Он сказал, что ситуация может развиваться по аналогии с 2015 годом, когда общество не уделяло достаточного внимания «первым признакам» нарастающей миграции. Это не должно повториться, предупредил соотечественников Р. Бринкхаус.