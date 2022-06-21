Германия, Австрия и Нидерланды возобновляют работу угольных электростанций

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник власти Нидерландов вместе с Германией и Австрией заявили о возвращении к использованию угля в свете энергетического кризиса, спровоцированного ситуацией в Украине, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на France24.

В частности, Нидерланды заявили, что снимут все ограничения на электростанции, работающие на ископаемом топливе, которые ранее были ограничены более чем на треть своей мощности.

В воскресенье аналогичные заявления сделали Берлин и Вена, когда Москва, столкнувшись с резкими санкциями из-за Украины, прекратила поставки газа в Европу.

«Правительство приняло решение немедленно снять ограничение на выработку угольных электростанций с 2002 по 2024 год», - заявил в Гааге министр климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен.

Нидерландский министр добавил, что его страна «подготовила это решение вместе с другими европейскими коллегами за последние несколько дней».

В Германии решили увеличить мощность угольных электростанций после того, как на прошлой неделе российский «Газпром» сократил поставки газа в ФРГ по газопроводу «Северный поток».

Тем не менее, Берлин заявляет, что по-прежнему намерен закрыть угольные электростанции к 2030 году в свете увеличения выбросов CO2, изменяющего климат.

«Дата отказа от угля в 2030 году не вызывает никаких сомнений», — заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства экономики Стефан Габриэль Хауфе. Он добавил, что «эта цель важна, чем когда-либо».

Российский «Газпром» уже прекратил поставки газа в ряд европейских стран, включая Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды.

В то же время правительство Нидерландов обратилось с «настоятельным призывом» к компаниям и бизнесу экономить как можно больше энергии в преддверии зимы.

Министр экономики Германии Роберт Хабек, представитель «Партии зеленых», назвал решение вернуться к углю «горьким, но необходимым для сокращения потребления газа».

Тем временем, правительство Великобритании объявило в воскресенье, что вновь откроет законсервированную угольную электростанцию из-за нехватки электроэнергии, вызванной сокращением поставок газа из России.

«Власти будут работать над тем, чтобы вернуть в действие станцию в городе Меллахе», - заявили в британской канцелярии.

В понедельник Европейская Комиссия также отметила, что «некоторые из существующих угольных мощностей могут использоваться дольше, чем первоначально предполагалось» из-за новой энергетической ситуации в Европе.