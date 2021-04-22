Гербы на свалке: павлодарская полиция ищет виновных

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вывезших государственные гербы на полигон твёрдых бытовых отходов в селе Актогай Павлодарской области в ходе досудебного расследования устанавливает полиция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Проверкой установлено, что Государственные гербы не принадлежали прокуратуре Актогайского района. Сотрудники и работники прокуратуры Актогайского района не причастны к вывозу мусора, в котором обнаружены Государственные гербы», - сообщил исполняющий обязанности прокурора Павлодарской области Жаркын Кусаинов в ответ на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Он отметил, что областная прокуратура провела служебную проверку по факту обнаружения на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Актогай вывески прокуратуры Актогайского района, а также неподалеку Государственных гербов старого образца.

«Лица, осуществившие вывоз Государственных гербов на полигон твёрдых бытовых отходов в селе Актогай, устанавливаются в рамках досудебного расследования по статье 372 УК РК, проводимого отделом полиции Актогайского района», - добавил Ж. Кусаинов.

Напомним, ранее появилось видео, на котором герб Казахстана старого образца и фасадная табличка прокуратуры Актогайского района Павлодарской области сняты выброшенными на свалку.