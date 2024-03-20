Герб должен отражать высокий дух предков и сильное государство – депутат Мажилиса

Национальный курултай – это коллегиальная площадка, на которой обсуждаются фундаментальные государственные вопросы, идеологический курс. Поэтому логично, что на прошедшем недавно в Атырау Национальном курултае, наряду с другими, обсуждался вопрос о Государственном гербе – одном из главных символов нашей государственности. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Абзал Куспан, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Президент Касым-Жомарт Токаев сказал: «В отношении же Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана». Глава государства предложил всесторонне обсудить этот вопрос вместе с общественностью, затем принять общее решение. Это предложение вызвало интерес общества, и теперь вопрос активно обсуждается. Некоторые считают, что нужно оставить герб в том виде, какой он есть, другие говорят, что нужно изменить герб в соответствии с современными требованиями. Это закономерное и положительное явление, проявление активности и зрелости гражданского общества, – сказал А.Куспан.

Мажилсмен отметил, что, с другой стороны, это говорит о неравнодушии общественности к государственной символике, о высоком чувстве патриотизма. Мировой опыт показывает, что Государственный герб связан с историей страны, исконным мировоззрением и поставленными целями.

- Слово «герб» означает «наследие». Некоторые государства не имеют герба, ограничиваются эмблемами. История нашего народа богата опытом изображения государственных символов. Можно с полным основанием сказать, что наши родовые знаки, происходящие от эпохи саков, гуннов, Тюркского каганата, являются основой герба. Можно сказать, что порождение кочевого государства, созданного нашими предками – традиция изготовления родовых знаков – распространилось через гуннов в страны Европы. Поэтому, важно использовать наш опыт в разработке родовых знаков при совершенствовании Государственного герба, – отметил парламентарий.

По его мнению, действующий герб сделан хорошо. При его разработке целью ставилось обозначить, наряду с сакральными знаками, присущими нации, единство и мир. В соответствии с особенностями и запросами этого периода, он безупречно выполняет объединяющую народ функцию.

При этом, как считает мажилисмен, нужно учитывать, что Казахское государство появилось не в 1991 году, история нашей государственности гораздо более продолжительная. Наше государство является прямым наследником Сакского, Гуннского, Тюркского каганатов, Улуса Жошы - Великого Улуса, и более позднего Казахского ханства. Это история, полная мужества и гордости.

Парламентарий напомнил, что в этом году Казахстан отметит 800-летие Улуса Жошы - Золотой Орды.