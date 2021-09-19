17:03, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6
Герасименко и Курмангалиев выиграли турнир 2021 ITTF Kazakhstan International Open
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Победой казахстанского дуэта завершился финал турнира 2021 ITTF Kazakhstan International Open по настольному теннису в мужском парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Убедительно выступили Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев. В главном матче они обыграли пару из Саудовской Аравии Абдулазиз Бу Шулайби/Аватарали Альхадрави.
Симбиоз большого опыта Кирилла и молодость подающего надежды Курмангалиева принес свои положительные результаты. Спортсмены впервые сыграли в паре. И дебют более, чем удался.
Казахстанские мастера малой ракетки подтвердили яркие перспективы, буквально разгромив оппонентов со счетом 3:0.
Герасименко и Курмангалиеву удалось подчеркнуть преимущества каждого. Это положительно сказалось на работе в паре, итогом которой и стала уверенная победа.