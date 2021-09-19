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    17:03, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Герасименко и Курмангалиев выиграли турнир 2021 ITTF Kazakhstan International Open

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Победой казахстанского дуэта завершился финал турнира 2021 ITTF Kazakhstan International Open по настольному теннису в мужском парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Убедительно выступили Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев. В главном матче они обыграли пару из Саудовской Аравии Абдулазиз Бу Шулайби/Аватарали Альхадрави.

    Симбиоз большого опыта Кирилла и молодость подающего надежды Курмангалиева принес свои положительные результаты. Спортсмены впервые сыграли в паре. И дебют более, чем удался.

    Казахстанские мастера малой ракетки подтвердили яркие перспективы, буквально разгромив оппонентов со счетом 3:0.

    Герасименко и Курмангалиеву удалось подчеркнуть преимущества каждого. Это положительно сказалось на работе в паре, итогом которой и стала уверенная победа.


    Теги:
    Спорт Теннис
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