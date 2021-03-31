Георгий Шейко стал чемпионом Казахстана по спортивной ходьбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по метаниям, спортивной ходьбе и бегу на длинные дистанции по шоссе среди взрослых и юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

В первый соревновательный день прошли забеги на 3 км, 5 км, 15 км, полумарафон, спортивная ходьба на 10 км и 20 км, а также метания диска и копья.

Представляем вашему вниманию результаты первого дня республиканского первенства.

Мужчины

«3 км»

Данияр Абиляхатов - 10:12.22

Азизбек Саидганиев - 10:20.07

Бабыржан Тахиржанов - 10:31.00

«5 км»

Айбол Омар - 16:56.92

Ернар Жумамурат - 17:01.48

Вадим Горлов - 17:25.93

«Спортивная ходьба 5 км»

Жарылкасым Егизбай - 26:21.16

Шерхан Егизбай - 27:21.04

Акжол Бахытжанулы - 27:41.33

«Спортивная ходьба 10 км»

Нурзат Кунболатулы - 46:59.57

Дархан Асетханулы - 50:01.50

Ерсултан Боранбаев - 56:59.55

«Спортивная ходьба 10 км»

1. Алексей Новиков - 47:51.11

«Спортивная ходьба 20 км»

Георгий Шейко - 1:28:53.93

Азизхан Камилжанов - 1:36:02.96

Куаныш Сатбай - 2:02:35.97

«Метание диска»

Жарас Ниязеков - 43.68

Ислам Жалолов - 36.84

Станислав Нестеренко - 36.13

«Метание диска»

Багдаулет Баймурат - 35.89

Бакытжан Орыншаихов - 33.49

Валерий Иванишко - 30.42

«Метание диска»

Кирил Стасев - 40.28

Сергей Крашенников - 39.41

Сергей Траховцов - 38.12

«Метание диска»

Александр Мамонтов - 50.81

Даниил Плотников - 42.86

Александр Эйникис - 40.49

Женщины «3 км»

Сания Кудайберген - 11:26.42

Амина Жанысова - 11:42.30

Сарвиноз Досметова - 11:50.53

«5 км»

Арина Гладышева - 17:09.48

Акбаян Нурмамет - 18:23.58

Акбилек Куралбай - 18:43.75

«Спортивная ходьба 3 км»

Сабрина Арзиева - 16:16.56

Полина Муравьева - 16:50.86

Маргарита Сторозенко - 17:25.00

«Спортивная ходьба 5 км»

Ясмина Токсамбаева - 27:24.37

Шолпан Совет - 27:50.69

Камилла Айдосова- 30:36.36

«Спортивная ходьба 10 км»

Ризвана Шарахметова - 53:55.78

Алена Михневич - 58:27.64

Луиза Жумай - 1:00:28.16

«Спортивная ходьба 20 км»

Галина Якушева - 1:33:20.47

Регина Рыкова - 1:37:14.05

Полина Репина - 1:40:02.82

«Метание диска»

Кристина Шустова - 20.55

Екатерина Серебреникова - 20.38

Евгения Шульгина - 20.13

«Метание диска»

Карина Васильева - 32.20

Дарья Задорина - 22.00

Арина Дудченко - 21.24

«Метание диска»

Алина Воронцова - 39.02

Елене Тронтова - 37.04

Елена Андрейковец - 33.44

«Метание диска»

Сабина Потапова - 37.16

Эрика Кем - 32.13

Полина Тарасова - 25.60

