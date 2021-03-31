Георгий Шейко стал чемпионом Казахстана по спортивной ходьбе
В первый соревновательный день прошли забеги на 3 км, 5 км, 15 км, полумарафон, спортивная ходьба на 10 км и 20 км, а также метания диска и копья.
Представляем вашему вниманию результаты первого дня республиканского первенства.
Мужчины
«3 км»
Данияр Абиляхатов - 10:12.22
Азизбек Саидганиев - 10:20.07
Бабыржан Тахиржанов - 10:31.00
«5 км»
Айбол Омар - 16:56.92
Ернар Жумамурат - 17:01.48
Вадим Горлов - 17:25.93
«Спортивная ходьба 5 км»
Жарылкасым Егизбай - 26:21.16
Шерхан Егизбай - 27:21.04
Акжол Бахытжанулы - 27:41.33
«Спортивная ходьба 10 км»
Нурзат Кунболатулы - 46:59.57
Дархан Асетханулы - 50:01.50
Ерсултан Боранбаев - 56:59.55
«Спортивная ходьба 10 км»
1. Алексей Новиков - 47:51.11
«Спортивная ходьба 20 км»
Георгий Шейко - 1:28:53.93
Азизхан Камилжанов - 1:36:02.96
Куаныш Сатбай - 2:02:35.97
«Метание диска»
Жарас Ниязеков - 43.68
Ислам Жалолов - 36.84
Станислав Нестеренко - 36.13
«Метание диска»
Багдаулет Баймурат - 35.89
Бакытжан Орыншаихов - 33.49
Валерий Иванишко - 30.42
«Метание диска»
Кирил Стасев - 40.28
Сергей Крашенников - 39.41
Сергей Траховцов - 38.12
«Метание диска»
Александр Мамонтов - 50.81
Даниил Плотников - 42.86
Александр Эйникис - 40.49
Женщины «3 км»
Сания Кудайберген - 11:26.42
Амина Жанысова - 11:42.30
Сарвиноз Досметова - 11:50.53
«5 км»
Арина Гладышева - 17:09.48
Акбаян Нурмамет - 18:23.58
Акбилек Куралбай - 18:43.75
«Спортивная ходьба 3 км»
Сабрина Арзиева - 16:16.56
Полина Муравьева - 16:50.86
Маргарита Сторозенко - 17:25.00
«Спортивная ходьба 5 км»
Ясмина Токсамбаева - 27:24.37
Шолпан Совет - 27:50.69
Камилла Айдосова- 30:36.36
«Спортивная ходьба 10 км»
Ризвана Шарахметова - 53:55.78
Алена Михневич - 58:27.64
Луиза Жумай - 1:00:28.16
«Спортивная ходьба 20 км»
Галина Якушева - 1:33:20.47
Регина Рыкова - 1:37:14.05
Полина Репина - 1:40:02.82
«Метание диска»
Кристина Шустова - 20.55
Екатерина Серебреникова - 20.38
Евгения Шульгина - 20.13
«Метание диска»
Карина Васильева - 32.20
Дарья Задорина - 22.00
Арина Дудченко - 21.24
«Метание диска»
Алина Воронцова - 39.02
Елене Тронтова - 37.04
Елена Андрейковец - 33.44
«Метание диска»
Сабина Потапова - 37.16
Эрика Кем - 32.13
Полина Тарасова - 25.60