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    14:00, 31 Март 2021 | GMT +6

    Георгий Шейко стал чемпионом Казахстана по спортивной ходьбе

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по метаниям, спортивной ходьбе и бегу на длинные дистанции по шоссе среди взрослых и юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

    В первый соревновательный день прошли забеги на 3 км, 5 км, 15 км, полумарафон, спортивная ходьба на 10 км и 20 км, а также метания диска и копья.

    Представляем вашему вниманию результаты первого дня республиканского первенства.

    Мужчины

    «3 км»

    Данияр Абиляхатов - 10:12.22

    Азизбек Саидганиев - 10:20.07

    Бабыржан Тахиржанов - 10:31.00

    «5 км»

    Айбол Омар - 16:56.92

    Ернар Жумамурат - 17:01.48

    Вадим Горлов - 17:25.93
    «Спортивная ходьба 5 км»

    Жарылкасым Егизбай - 26:21.16

    Шерхан Егизбай - 27:21.04

    Акжол Бахытжанулы - 27:41.33

    «Спортивная ходьба 10 км»

    Нурзат Кунболатулы - 46:59.57

    Дархан Асетханулы - 50:01.50

    Ерсултан Боранбаев - 56:59.55

    «Спортивная ходьба 10 км»

    1. Алексей Новиков - 47:51.11

    «Спортивная ходьба 20 км»

    Георгий Шейко - 1:28:53.93

    Азизхан Камилжанов - 1:36:02.96

    Куаныш Сатбай - 2:02:35.97

    «Метание диска»

    Жарас Ниязеков - 43.68

    Ислам Жалолов - 36.84

    Станислав Нестеренко - 36.13

    «Метание диска»

    Багдаулет Баймурат - 35.89

    Бакытжан Орыншаихов - 33.49

    Валерий Иванишко - 30.42

    «Метание диска»

    Кирил Стасев - 40.28

    Сергей Крашенников - 39.41

    Сергей Траховцов - 38.12

    «Метание диска»

    Александр Мамонтов - 50.81

    Даниил Плотников - 42.86

    Александр Эйникис - 40.49

    Женщины «3 км»

    Сания Кудайберген - 11:26.42

    Амина Жанысова - 11:42.30

    Сарвиноз Досметова - 11:50.53

    «5 км»

    Арина Гладышева - 17:09.48

    Акбаян Нурмамет - 18:23.58

    Акбилек Куралбай - 18:43.75

    «Спортивная ходьба 3 км»

    Сабрина Арзиева - 16:16.56

    Полина Муравьева - 16:50.86

    Маргарита Сторозенко - 17:25.00

    «Спортивная ходьба 5 км»

    Ясмина Токсамбаева - 27:24.37

    Шолпан Совет - 27:50.69

    Камилла Айдосова- 30:36.36

    «Спортивная ходьба 10 км»

    Ризвана Шарахметова - 53:55.78

    Алена Михневич - 58:27.64

    Луиза Жумай - 1:00:28.16

    «Спортивная ходьба 20 км»

    Галина Якушева - 1:33:20.47

    Регина Рыкова - 1:37:14.05

    Полина Репина - 1:40:02.82

    «Метание диска»

    Кристина Шустова - 20.55

    Екатерина Серебреникова - 20.38

    Евгения Шульгина - 20.13

    «Метание диска»

    Карина Васильева - 32.20

    Дарья Задорина - 22.00

    Арина Дудченко - 21.24

    «Метание диска»

    Алина Воронцова - 39.02

    Елене Тронтова - 37.04

    Елена Андрейковец - 33.44

    «Метание диска»

    Сабина Потапова - 37.16

    Эрика Кем - 32.13

    Полина Тарасова - 25.60


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