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Геопортал запустят в следующем году в Петропавловске

4 Декабря 2019 07:18
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Геопортал запустят в следующем году в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены к концу следующего года запустить геопортал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас геопортал готов на 74%. Оставшуюся информацию – 1,8 тыс. га - разработчики намерены внести в течение 2020 года. По сути, осталось внести данные по окраинам города и промышленной зоне.

«Совместно с госкадастром проводим инвентаризацию инженерных сетей, объектов, разрабатываем генплан города. Все объекты будут оцифрованы. После этого на базе этой платформы будет создан геопортал», - добавил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Серик Мухамедиев.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что запускать его нужно уже сейчас, с имеющейся информацией.

«Нужно отдавать уже людям. Для чего мы делаем? Чтобы бизнесу было понятно, где есть свободные площади, энергетические мощности, где есть запас тепла, электроэнергии, вода. Каждый бизнесмен же думает, бегает на поклон к монополисту. Никуда не надо ходить – зашел на геопортал, сделал свои расчеты и сделал заявку. Так должно работать, а не полгода ходить за разрешительными документами», - сказал глава региона.

В перспективе на геопортале появится информация о выданных и свободных земельных участках.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Олеся Жуковень

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