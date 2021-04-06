Геопортал запускают в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области разработали региональную геоинформационную систему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления строительства, архитектуры и градостроительства, система предназначена для сбора, хранения и визуализации пространственных данных и комплексного оказания государственных услуг в сфере земельных отношений, строительства и градостроительства в электронном виде. В ведомстве считают, что таким образом обеспечат прозрачность при оказании госуслуг.

Система позволит согласовывать документы между различными структурами акимата и коммунальными предприятиями. Таким образом удастся исключить бумажную волокиту и сократить время на получение услуги.

«Благодаря интеграции нашего портала с республиканской информационной системой «Единый государственный кадастр недвижимости» будет возможно получение земельных участков жителями Петропавловска напрямую и через торги. Документы будут готовиться в рамках единого обращения заявителя, сроки их получения сократятся в разы. Сейчас на уровне центральных государственных органов готовится правовая база старта пилотного проекта. На карте периодически будет публиковаться информация о предстоящих земельных торгах с подробным описанием условий участия в торгах. Каждый желающий сможет ознакомиться с утвержденным генеральным планом развития города, проектами детальной планировки, с красными линиями, в существующей и проектируемой части города и другой информацией», - рассказали в управлении.

В госоргане пообещали, что перечень данных, доступных в открытом контуре, будет постоянно расширяться.

«Сейчас идут организационные работы по сертификации системы на информационную безопасность в Государственной технической службе КНБ РК. Модуль системы по оказанию услуг внедряется в соответствующих организациях, проводится обучение сотрудников, отрабатываются тестовые заявки. В скором времени будет объявлено о запуске в эксплуатацию модуля. Картографический модуль уже доступен для населения и сотрудников акимата», - добавили в управлении.