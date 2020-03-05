Геопортал Актобе: информация о земельных участках стала доступнее

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинском антикоррупционном центре был презентован проект геопортала Актобе и интерактивной карты открытых бюджетов. Теперь информация о земельных участках станет открытой для актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как показывает уголовная статистика, сфера земельных отношений все-таки является одной из самых коррупционных. Так, в 2019 году антикоррупционной службой Республики Казахстан в сфере земельных отношений зарегистрировано 103 уголовных дела, 88 из которых уже направлены в суд. По данным делам 43 должностных лица привлечены к уголовной ответственности. Ущерб, нанесенный государству, составил около 2,5 млрд тенге.

Зачастую необходимая для нормальной жизнедеятельности информация является недоступной, а при прямом обращении к чиновникам простой гражданин или предприниматель сталкиваются с коррупционными проявлениями. В этой связи, Антикоррупционной службой совместно с акиматом области с целью исключения различных коррупционных рисков и в целом бытовой коррупции в регионе реализуется проект «Геопортал Актобе».

«Данный портал доступен каждому жителю страны, в том числе и представителям бизнеса, которые абсолютно в свободном режиме, не контактируя с чиновниками, могут ознакомиться с информацией о земельных участках, его кадастровых данных, месторасположении, принадлежности, назначении, а также получать государственные услуги в электронном формате, связанные с оформлением, перерегистрацией», - отметил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области Мирлан Мухамбетов.

По словам замакима города Сергея Ли, благодаря данному проекту населению предоставляется доступ к 11 государственным услугам, обеспечивающих бесконтактное оформление документов в земельной сфере, тем самым исключающие коррупционные проявления.

Другим немаловажным вопросом является открытость бюджетов и их эффективное освоение. В этой связи Антикоррупционной службой запущен и активно функционирует интернет портал «Интерактивная карта открытых бюджетов».

«На интернет-портале зарегистрировано более тысячи государственных учреждений, опубликовано 940 бюджетов на общую сумму 118,7 млрд тенге. То есть, на сегодняшний день, каждый гражданин, посетив портал «publicbudget.kz» может увидеть информацию о бюджетах той или иной государственной организаций. Так же, на портале любой желающий может оставить жалобы или предложения по вопросам эффективного планирования либо освоения бюджетных средств. В случае необходимости, по данным обращениям департаментом совместно с уполномоченными органами будут создаваться рабочие группы по решению возникающих проблем. Проект очень прост в использовании и доступен каждому гражданину», - отметил специалист департамента Максат Абенов.