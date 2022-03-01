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Геополитическая ситуация в регионе может повлиять и на цены на недвижимость – Алибек Куантыров

1 Марта 2022 13:01
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Геополитическая ситуация в регионе может повлиять и на цены на недвижимость – Алибек Куантыров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в интервью представителям СМИ после заседания правительства рассказал, как ситуация в Украине влияет на инфляцию в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас у нас коридор инфляции около 5-7 процентов, может быть, еще 1-2 процента. Негатив, о котором мы говорим, может быть еще больше по сценарию. Сейчас рано говорить что-то конкретное. Ведь ситуация может либо резко ухудшиться, либо резко улучшиться. Это связано с переговорами, которые сейчас проходят между двумя странами. Чем дольше будет продолжаться ситуация вокруг Украины-России, тем сильнее будет влияние на экономику. То есть, чем быстрее проблема будет решена, тем меньше пострадают страны региона», - заявил Алибек Куантыров.

Глава миннацэкономики добавил,что геополитическая ситуация в регионе может повлиять и на цены на недвижимость.

«Когда тенге ослабевает, то на рынке недвижимости падает давление на цены на некоторые строительные материалы. К счастью, сейчас большинство материалов мы производим у себя. Даже по некоторым показателям удалось добиться 80 или 100-процентной замены. По таким товарам, как керамика, стекло, которые раньше вообще не производились в Казахстане, мы добиваемся 100-процентного импортозамещения, построив 1-2 завода», - отметил Алибек Куантыров.

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#Правительство РК   #Экономика   #Миннацэкономики  
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Автор:

Серик Сабеков

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