12 Мая 2022 13:00

Геополитическая ситуация усугубила инфляцию - глава Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане принимается комплекс мер по снижению и сдерживанию инфляции, сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция - глобальный тренд. В мире за последние 12 месяцев на 36% выросли цены, с учетом этого и происходит рекордная инфляция. Например, в США - больше 8% (выросли цены - прим. авт.), это большой рекорд, в Германии, Узбекистане, России. В Казахстане тоже рекорд - инфляция сложилась по итогам апреля на уровне 13,2%. Как раз продовольственная инфляция оказывает большое влияние на индекс потребительских цен. Это основной момент. Цены именно на продовольствие растут из-за того, что логистические цепочки были нарушены во время карантина. Потом климатический фактор сыграл, в Казахстане мы это наблюдали в прошлом году. Плюс геополитическая ситуация усугубила вопрос инфляции», - заявил Алибек Куантыров журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Как добавил министр, совместно с Нацбанком принимаются антиинфляционные меры.

«Есть комплекс мер по снижению и сдерживанию инфляции. Нацбанк проводит денежно-кредитную политику, Правительство принимает оперативные и системные меры по диверсификации, по увеличению производства основных продуктов питания, доведению до 80 - 100% импортозамещения», - пояснил глава Миннацэкономики.

По данным Нацбанка, инфляция в Казахстане в апреле ускорилась до 13,2% на фоне ускорения роста цен по всем компонентам. Согласно прогнозам, инфляция сохранится на повышенном уровне до конца года.