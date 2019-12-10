Геологоразведка в Казахстане ведется бессистемно – Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Геологоразведка не обеспечивает прироста запасов полезных ископаемых. Об этом сообщил член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Рашит Ахметов на очередном заседании комитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно перечню аудиторских мероприятий Счетного комитета на 2019 год, проведен государственный аудит использования средств республиканского бюджета и активов квазигосударственного сектора, выделенных на геологоразведку и недропользование. Итоги аудита свидетельствуют, что министерствами индустрии и инфраструктурного развития, энергетики, экологии, геологии и природных ресурсов не проводится системная и целенаправленная работа по определению четких приоритетов и показателей оценки развития геологической отрасли страны. Выявлены системные недостатки – отсутствие должного мониторинга и контроля со стороны Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства энергетики за рациональным и эффективным использованием недр недропользователями», – сказал Р. Ахметов.

По его словам, в августе 2012 года Правительство приняло Концепцию развития геологической отрасли до 2030 года. Вместе с тем отсутствие государственной или отраслевой программы, являющейся инструментом для качественной реализации концепции, свидетельствует о формальном подходе к ее реализации со стороны Мининдустрии и Минэкологии.

В частности, из-за несоблюдения сроков проведения экспертиз финансово-экономического обоснования и порядка дальнейшего финансирования работ, создание и внедрение информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов» перенесен с декабря 2019 года на июль 2021 года. Восполнение минерально-сырьевой базы страны остается на недостаточном уровне. Эта задача решается бессистемно, без определения четких показателей, что в итоге привело к отсутствию необходимого прироста по наиболее значимым для экономики страны видам полезных ископаемых. Например, по большинству приоритетных полезных ископаемых объем погашаемых запасов за 2016-2018 годы значительно превышает их прирост от разведки. Приросты запасов промышленных категорий полезных ископаемых по ряду отраслей были получены за счет переоценки и доизучения ранее известных залежей полезных ископаемых.

В целом, как сообщил Р. Ахметов, государственным аудитом установлены финансовые нарушения на сумму 5 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств на сумму 6,2 млрд тенге, неэффективное планирование бюджетных средств на сумму 22,4 млн тенге, 26 фактов процедурных нарушений и 14 системных недостатков.

фото:regnum.ru