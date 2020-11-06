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Геологоразведка в дельте реки Или негативно отразится на экосистеме реки - Минэкологии РК

6 Ноября 2020 12:07
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Геологоразведка в дельте реки Или негативно отразится на экосистеме реки - Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана вынесли отрицательное заключение к проектам АО «НГК «Тау-Кен Самрук» в Балхашском районе Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Рассматриваемые компанией участки для геологоразведки находятся в границах государственного природного заказника республиканского значения.

В соответствии с Законом «Об особо охраняемых природных территориях», в комплексных государственных природных заказниках запрещается хозяйственная деятельность, создающая угрозу сохранению природных комплексов, интродукция чужеродных видов растений и животных.

В числе норм указанного закона также прописан запрет на «применение взрывов, вредных технологий и техники; распашку земель» и т.д.

В этой связи специалисты Комитета по водным ресурсам Минэкологии считают нецелесообразным проведение геологоразведочных работ на территории заказника.

По оценке экспертов министерства, проведение геологоразведочных работ в дельте реки Или отрицательно повлияет на состояние поверхностных и подземных вод, а также в целом на всю экосистему дельты р. Или.

При впадении в озеро Балкаш Или образует обширную дельту площадью более 8 тыс. кв. км, которая является единственной сохранившейся дельтой республики. Дельта гидравлически связана с озером и играет роль природного регулятора по поддержанию экологического равновесия в экосистеме, отдавая часть запасов воды озеру в засушливые годы.

Интенсивная хозяйственная деятельность в Балкашской впадине может повлечь за собой развитие отрицательных процессов, угрожающих жизни озера.

Для поддержания оптимального гидрологического режима необходимо прекращение каких-либо ирригационных работ в дельте, приводящих к изменению сложившихся в ней режимов.


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#Алматинская область   #Экология   #Другие государственные органы  
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