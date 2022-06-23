23 Июня 2022 16:30

Геологическое изучение недр проведут на 680 тыс. кв. км – Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Геологическое изучение недр будет проведено на 680 тыс. кв. км к 2026 году. Об этом сообщил на круглом столе в Мажилисе Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане имеются значительные перспективы для новых открытий. В части углеводородов геологами выделяются 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива около 76 млрд тонн и разной степенью изученности. На сегодня весь объем нефтегазодобычи приходится на пять освоенных бассейнов. Из них самым крупным считается Прикаспийский, на который приходится около 80% ресурсной базы страны», – сказал С.Брекешев.

По словам министра, имеется существенный потенциал для развития минерально-сырьевой базы золота и меднорудной промышленности в Центральном, Восточном и Южном Казахстане. Имеются перспективы для открытия новых месторождений вольфрама, молибдена, алюминия, олова, редких металлов и других полезных ископаемых.

Министр отметил, что Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» включает направление «Развитие геологической отрасли» на 2021-2025 годы, в рамках которого, общая площадь исследований составит более 680 тыс. кв. км к 2026 году. В 2021 году проводились работы по государственному геологическому изучению недр на 79 объектах. В этом году работы за счет госбюджета проведут на 103 объектах. В том числе работы по сейсморазведке по двум участкам на Аральском малоизученном осадочном бассейне. Кроме того, составляются проекты на изучение Шу-Сарысуйского малоизученного бассейна.

С. Брекешев также сообщил, что для обеспечения стабильного функционирования градообразующих предприятий проводятся поисковые работы на семи перспективных участках, расположенных вблизи моногородов Риддер, Хромтау, Жезказган, Темиртау и Балхаш.

Кроме того, по словам С.Брекешева, с учетом тенденций мирового рынка, особое внимание уделяется выявлению перспективных месторождений редких и редкоземельных металлов. В частности, продолжаются работы на выявление редких металлов на участках Кара-Аяк и Мунча в Восточно-Казахстанской области, и планируется начало работ по определению перспектив на выявление редкоземельных металлов на 12 новых участках.