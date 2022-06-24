24 Июня 2022 10:30

География визита Президента Казахстана обусловлена экономическими интересами

Иран – крупнейшая страна Ближнего Востока, стратегический и важный партнер для Казахстана. Это наш сосед по Каспийскому региону. Кроме того, Иран – ключевая страна с точки зрения региональной стабильности и безопасности, развития и диверсификации наших внешнеэкономических и транспортных связей. В этой стране проживают свыше 85 млн человек. Это крупный рынок, который обладает большим экономическим, транзитным, транспортным потенциалом. Напомню, что Иран занимает второе место по запасам газа, третье место – по запасам нефти и, по сути, это крупнейший энергетический игрок в мире. С точки зрения нашего экспорта в страны Ближнего Востока и Южной Азии - Иран незаменим.

Железнодорожные пути из Казахстана через Туркменистан в Иран позволяют осуществлять экспорт в страны Ближнего Востока, арабского мира, Персидского залива, в Турцию через Бендер-Аббас, в Чахбехар в Южную Азию и Индийский океан. Следует отметить, что вся география визита казахстанского Президента обусловлена нашими экономическими интересами. А они соприкасаются с интересами, собственно, и Ирана. Это взаимовыгодные притяжения. К тому же, Иран обладает развитым сельским хозяйством. Сотрудничество в сельскохозяйственной и аграрной сфере - важный потенциал. Следует отметить, что экспорт плодовоовощной продукции, продукции сельского хозяйства из Ирана в Казахстан смог бы позволить нам снизить зависимость от сезонных перепадов и цен на плодоовощную продукцию. А продуктовая инфляция сильно влияет на экономику.

Сам Иран нуждается в зерне, который мы могли бы экспортировать. Казахстан – крупный производитель товарного зерна и пшеницы и нуждается в импорте. Тем более, казахстанская пшеница известна своими товарными качествами, пользуется популярностью в Центральной Азии и в Иране. Поэтому Иран тоже заинтересован в импорте. С точки зрения Каспийского региона мы могли бы развивать торговлю по этой транспортной артерии. Наши порты могли бы осуществлять торговлю, в том числе и транзитную.

У нас много точек соприкосновения с Ираном. Неслучайно лидеры двух стран поставили амбициозную цель – довести до 3 млрд. долларов взаимный товарооборот. Откровенно говоря, мы бы давно достигли этой цифры и даже превысили бы ее. Однако следует отметить, что Иран находится под международными санкциями не первый год. Это серьезно сдерживало развитие экономического потенциала Ирана с другими странами. Мы бы хотели, чтобы Иран смог достичь в ближайшее время в обозримой перспективе соглашения с шестеркой международных посредников по иранской ядерной проблеме и были сняты ключевые санкции с этого государства.

Планируется, что Казахстан и Иран совместно создадут торговые палаты, которые будут способствовать бизнес-сообществу в поисках партнеров и улучшения торгово-экономических, инвестиционных сделок, а также сделок по совместному производству. В 90-х годах у нас очень интенсивно развивались торгово-экономические связи с иранскими партнерами.

Также иранская сторона могла бы инвестировать в сельское хозяйство, в транспортную инфраструктуру, в перерабатывающие предприятия. Неслучайно Казахстан сделал такой жест. Мы внедрили 14-дневный безвизовый режим для граждан Ирана. Это, прежде всего, необходимо для иранского бизнес-сообщества, чтобы совершать сделку и побывать в Казахстане. Это удобно.

Мы ожидаем, что это усилит не только туристический поток из Ирана в Казахстан, но и бизнес обеих стран будет стимулирован таким образом. Торговые, промышленные палаты способствуют тому, что бизнесмены обеих сторон будут защищены межправительственными соглашениями, и с другой стороны – найдут себе эффективных партнеров, которые могли бы продвигать лучшим образом экономические интересы на взаимовыгодной основе.

Иран известен как производитель риса. Мы знаем, что сейчас из-за продовольственного кризиса в мире многие страны вводят ограничения на экспорт своих продовольственных товаров. Например, Индия ограничивает экспорт риса. А Иран – крупнейший производитель и импортер риса. Мы могли бы производить эту продукцию совместно. Иран заинтересован в производстве риса на юге Казахстана в Кызылординской области.

С нашими ближайшими соседями нужно развивать взаимовыгодное сотрудничество и укреплять отношения, своевременно обсуждать проблемные вопросы. Мы понимаем, что у Ирана свои сложности, история непростых отношений с Западом. Но мы не политизируем и не геополизитируем эти вопросы. Напротив, мы считаем, что вовлечение Ирана в торговую кооперацию, в межрегиональные отношения будет способствовать стабилизации ситуации, как экономической, так и геополитической в этом регионе.

Иран – крупнейший игрок с точки зрения безопасности. Без Ирана сложно говорить о стабилизации ситуации в Афганистане. Большинство афганских беженцев находятся на территории Пакистана. Второе место по количеству беженцев занимает именно Иран. Обе страны играют особую роль с точки зрения гуманитарной помощи, поддержки и региональной безопасности. Мы заинтересованы в том, чтобы Иран играл важную и позитивную роль в афганском регулировании. С точки зрения международных отношений и безопасности наши цели близки и мы можем кооперироваться в этой сфере, чтобы укрепить мир в этой части региона.