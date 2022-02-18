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Генсекретарь Энергетической Хартии оценил «зеленую» повестку Казахстана

18 Февраля 2022 13:40
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Генсекретарь Энергетической Хартии оценил «зеленую» повестку Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Маргулан Баймухан провел встречу с новым руководством Секретариата Энергетической Хартии – Генеральным секретарем Ги Ленцем и его новым заместителем Ацуко Хиросэ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления взаимодействия между Казахстаном и Секретариатом Энергетической Хартии. Особое внимание сторон было уделено участию казахстанской стороны в обсуждении вопроса по модернизации Договора к Энергетической Хартии, а также в обзоре оценки рисков инвестиций в энергетику.

В свою очередь, Г. Ленц и А. Хиросэ отметили важную роль Казахстана в продвижении международной энергетической повестки, а также усилия Президента РК Касым-Жомарта Токаева по достижению углеродной нейтральности до 2060 года, включая сокращение выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году и развитие возобновляемых источников энергии.

Как отметил Г. Ленц, Энергетическая Хартия наряду с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и Международным энергетическим агентством (IEA) намерена вносить свой уникальный вклад в продвижение частных инвестиций в достижение эффективного энергетического перехода.

Со своей стороны казахстанский дипломат рассказал руководству и экспертам Секретариата об основных приоритетах Правительства РК по улучшению социально-экономической ситуации и инвестиционного климата в стране. Отдельный акцент был сделан на усилиях страны по развитию и модернизации национального энергетического сектора. Как было отмечено, с начала 2011 года количество объектов ВИЭ в РК выросло с 23 до 111.

На этом фоне заметный интерес у представителей Энергетической Хартии вызвали совместные проекты РК с германо-шведский компанией «SVEVIND» по установке ветровых и солнечных электростанций.

В заключение беседы Посол РК пригласил новое руководство Энергетической Хартии посетить с визитом Казахстан.

С 17 декабря 1991 года Казахстан является членом Европейской Энергетической Хартии. Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) был открыт для подписания в 1994 г. Казахстан ратифицировал ДЭХ в октябре 1995 г. Инициативы, выдвинутые Казахстаном в рамках председательства в Конференции по Энергетической Хартии в 2014 г., включали конструктивные предложения, касающиеся продвижения инвестиций в энергетический сектор, транзита и торговли, совершенствования механизма разрешения споров, а также модернизации процесса Энергетической Хартии.

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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Энергетика  
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