Генсек ЮНВТО отметил, как выросла столица Казахстана за 20 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили оценил возможности и потенциал Нур-Султана в развитии туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я впервые в Нур-Султане. Двадцать лет назад здесь было все по-другому, теперь мы находимся в одном из самых современных и самых лучших городов в регионе. Немного таких мест в мире, где министры и мэры могут поговорить о туризме. Туризм на сегодня развивается очень быстро, есть очень много интересных мест, но в то же время есть большие проблемы, связанные с этой отраслью», - сказал Зураб Пололикашвили, выступая в ходе Восьмого глобального саммита ЮНВТО.

По его мнению, город достаточно быстро и «умно» развивается.

«Нур-Султан, который вырос за 20 лет, является конкретными примером того, как можно планировать и сделать хорошее видение архитектурного облика, «умной» инфраструктуры. Нур-Султан – город, который растет «умным» образом», - считает генсек Всемирной туристской организации.

Он также обратился к акиму города Нур-Султана, отметив, что «город под руководством Алтая Кульгинова, продолжит свое развитие и станет городом, каким должен быть».

«Умные» города имеют огромную возможность оказать положительное влияние не только на жизнь людей, но и также огромное влияние на туризм. Туристический сектор должен взаимодействовать с сообществом. Мы должны объяснять, какую роль играет он в развитии экономики», - добавил Зураб Пололикашвили.

Напомним, в Нур-Султане проходит Восьмой глобальный саммит ЮНВТО (Всемирной туристской организации). На саммит прибыли более 1400 участников из 80 стран. Также в работе саммита принимают участие мэры Казани, Ташкента, Таллина, Самарканда, Анкары, Исламабада.