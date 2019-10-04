Генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств прибыл с визитом в Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев прибыл с трехдневным визитом в Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана в рамках визита Багдад Амреев проведет встречи в Министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли и торгово-промышленной палате Узбекистана, а также примет участие в первом заседании делового совета ССТГ и инвестиционном бизнес-форуме с участием предпринимателей из Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Напомним, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Членами совета являются Казахстан, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Кыргызстан.



