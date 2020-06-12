Генсек ШОС назвал сложной ситуацию с коронавирусом в России, Индии и Пакистане

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – На пространстве ШОС сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в России, Индии и Пакистане. С таким заявлением в пятницу в Пекине в ходе брифинга, приуроченного к 19-ой годовщине создания Организации, выступил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В странах ШОС пока что сравнительно сложная обстановка наблюдается в России, Индии, Пакистане. Специалисты также говорят о возможности второй волны вируса по всему миру. Все это предопределяет необходимость соблюдения мер предосторожности и профилактики», - отметил генсек.

В.Норов подчеркнул, что пандемия обозначила важность сотрудничества в сфере здравоохранения и санитарно - эпидемиологического благополучия.

«В настоящее время проводится работа по разработке Плана совместных действий по реализации Заявления «О совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС», принятого на Саммите в Циндао в июне 2018 года», - добавил он.

Он также проинформировал, что в середине июня планируется проведение Совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС и консультаций экспертов и глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

«В свою очередь, Секретариат ШОС предложил создать Координационный совет по совместному противодействию угрозам эпидемий на пространстве Организации», - добавил генсек.

Шанхайская организация сотрудничества – международное объединение, основанное 15 июня 2001 года лидерами Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году Индия и Пакистан стали государствами-членами ШОС.