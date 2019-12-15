Генсек ШОС: Молодежь должна лидировать в развитии цифровой экономики

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Молодежь стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должна занять лидирующие позиции в строительстве цифровой экономики. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов на открытии Второй молодежной конференции «АГОРА: научное видение», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Конференция проходит в китайской столице при поддержке Секретариата ШОС. Ее тема – «Электронная торговля и цифровая экономика на пространстве ШОС – вызовы и перспективы».

«Наступает новая эра цифровой революции, связанная с синергией искусственного интеллекта на основе сетей 5G, Интернета вещей, робототехники, био- и нанотехнологий. Происходит объединение виртуальной и реальной экономики. Каждая из наших стран сегодня принимает соответствующие концепции, стратегии в области цифровизации. В этих процессах молодые люди должны занимать лидирующие позиции», - отметил В.Норов.

«На «ШОСовском» пространстве проживает более 800 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Они более других слоев населения вовлечены в использование цифровых технологий. Будущее принадлежит тем, кто может эффективно использовать огромный потенциал ИТ-индустрии», - сказал В.Норов.

Генсек ШОС призвал объединить усилия в формировании «здоровой цифровой культуры» на пространстве ШОС, предоставлении молодежи больше возможностей для раскрытия ее потенциала, в частности развитии молодежного предпринимательства в сфере электронной коммерции.

В рамках мероприятия команда делегатов Четвертой молодежной конференции «Модель ШОС» презентовала программы развития электронной торговли «шанхайской восьмерки».

Делегат от Казахстана Инкар Оспанова рассказала, что к началу 2019 года объем онлайн-торговли РК оценивался в 287 млрд тенге, за год он вырос на 23,2%, что составляет 2,9% от общего объема товарооборота.

В ходе панельных сессий представители деловых кругов стран ШОС обсудили вопросы логистики и таможенного регулирования электронной торговли, использования новых финансовых инструментов и развития стартапов.

Глава пекинского представительства АО «Самрук-Казына» И.Байтасов проинформировал участников конференции об усилиях портфельных компаний Фонда национального благосостояния по совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры, необходимой для развития электронной коммерции в Казахстане.

«Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и Кавказского региона по развитию электронной коммерции. За последние пять лет рынок электронной торговли рос в среднем на 26%. По итогам 2018 года из Китая в Европу перевезено 670 млн посылок, из них объем транзита через Казахстан достиг 7%, что говорит о большом транзитном потенциале нашей страны», - отметил он.

Подытоживая итоги конференции генсек ШОС В.Норов отметил, что все ее участники продемонстрировали высокий профессионализм, предоставив конкретные предложения и рекомендации для развития цифровой торговли на «ШОСовском» пространстве.

Напомним, что в ноябре с.г. в Ташкенте главы правительств стран ШОС приняли Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года, в которой развитие цифровой торговли было определено в числе приоритетных направлений.

В конференции приняли участие представители таких ведущих китайских IT-компаний, как Alibabа Group, Tencent, JD.com и ряд других.