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Генсек ПА ОБСЕ призвал возродить «дух Астаны»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Февраля 2021, 10:24
Генсек ПА ОБСЕ призвал возродить «дух Астаны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля начала свою работу сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в режиме видеоконференцсвязи, в которой принимает участие делегация Парламента РК во главе с заместителем председателя Сената Аскаром Шакировым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении на заседании Постоянного комитета вице-спикер Сената отметил историческую ценность и актуальность решений Астанинского саммита ОБСЕ. Он также приветствовал принятые Советом министров иностранных дел ОБСЕ решения о назначении глав четырех базовых институтов Организации.

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« Представитель Казахстана занял пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ. Стоит отметить, что никогда ранее представители стран СНГ и Центральной Азии не избирались в состав руководства организации. Мы надеемся, что принцип равного географического представительства также будет соблюден и в ходе выборов на июльской ежегодной сессии «, - отметил вице-спикер.

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Аскар Шакиров поблагодарил Парламентскую Ассамблею за направление миссии наблюдателей на парламентские выборы в Казахстане 10 января, которые прошли на новой законодательной основе. Он ознакомил членов посткома с пакетом президентских политических реформ и инициативами Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в частности, по снижению порога для прохождения политический партий в Парламент с 7 до 5%, а также включению в избирательный бюллетень графы «против всех».

В ответ на выступление руководителя казахстанской делегации Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, имея в виду плодотворные итоги Астанинского саммита ОБСЕ в 2010 году, отметил: « Мы должны возродить «дух Астаны « .

В ходе форума также состоятся заседания общих комитетов Ассамблеи (по политическим вопросам и безопасности; по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде; по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам).

В рамках заседаний предусмотрен обмен мнениями по концептуальным вопросам, выносимым на рассмотрение 29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ (6-10 июля 2021 г.).

В мероприятиях также принимают участие сенаторы Акмарал Альназарова, Гумар Дюсембаев и Кайрат Кожамжаров.


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