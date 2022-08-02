2 Августа 2022 11:19

Генсек ООН заявил о высочайшем риске применения ядерного оружия

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - «Гнойники кризисов с ядерной подоплекой» назревают по всему миру. Об этом предупредил глава ООН, выступая на очередной обзорной Конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он призвал участников встречи защитить человечество от самоуничтожения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, форум происходит в крайне важный период, когда человечество находится на распутье, под угрозой – глобальная безопасность. Мир сталкивается с такими явлениями, как изменение климата, неравенство, участившиеся конфликты и нарушения прав человека. Экономическое благополучие подорвано пандемией COVID-19.

«Это самый серьезный уровень напряженности в жизни нашего поколения, – считает глава ООН. – И все это происходит в то время, когда ядерная угроза достигла самого высокого уровня с момента окончания холодной войны».

Уроки Хиросимы

Антониу Гутерриш сообщил, что в ближайшие дни он отправится в Хиросиму, где примет участие в церемонии памяти жертв первого в истории ядерного удара. С момента, когда бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки, человечеству, как отметил глава ООН, удалось избежать «суицидального ядерного конфликта благодаря взятым на себя странами обязательствам, разуму и везению».

«Однако сегодня, - предупредил Генеральный секретарь. - Уроки Хиросимы и Нагасаки начали стираться в памяти, и человечеству вновь грозит опасность. Совокупный арсенал ядерных держав составляет 13 тыс. единиц, а «гнойники кризисов с ядерной подоплекой назревают» в разных частях планеты».

В шаге от катастрофы

«Расступившиеся было с окончанием холодной войны тучи снова сдвигаются над нами. До сих пор нам везло, но везение – это не стратегия. Оно не защитит нас от геополитической напряженности, которая грозит вылиться в ядерный конфликт», – подчеркнул глава ООН.

По его словам, от ядерного уничтожения человечество отделяет один шаг – стороны могут не понять друг друга или допустить ошибку в расчетах. «Именно поэтому так важна обзорная Конференция, которая позволяет принять меры, чтобы избежать трагедий», – добавил Гутерриш.

Действовать на пяти направлениях

Глава ООН предложил действовать на пяти направлениях: укреплять нормы неприменения ядерного оружия, уничтожать и сокращать арсеналы, снижать напряженность на Ближнем Востоке, использовать ядерные технологии в мирных целях, а также следовать положениям Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Судьба будущих поколений зависит от того, сможем ли мы отойти от края пропасти», – предупредил глава ООН.

Договор о нераспространении ядерного оружия

1 июля 1968 года 59 государств в Москве, Вашингтоне и Лондоне подписали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он вступил в силу в 1970 году. ДНЯО закрепил статус ядерных держав за пятью государствами (Великобритания, США, Китай, СССР и Франция) и был призван предотвратить дальнейшее распространение ядерного оружия.

С одной стороны, арсеналы стран «ядерной пятерки» были узаконены, с другой – все прочие страны, подписав документ, брали на себя обязательство не создавать и не приобретать ядерное оружие. Государства-члены «ядерного клуба» обязались не передавать технологии создания ядерного оружия. В 1995 году срок действия договора был продлен бессрочно. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. О выходе из ДНЯО заявила КНДР, но этот шаг не признан международным сообществом.

Важность договора

Договор сдерживает угрозу распространения ядерного оружия, гарантирует развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и обеспечивает поэтапное продвижение по пути ядерного разоружения. Именно баланс этих трех составляющих является залогом жизнеспособности договора.

Первоначально обзорную конференцию планировалось провести 27 апреля – 22 мая 2020 года, однако сроки ее проведения из-за пандемии переносились четыре раза.

Фото: news.un.org