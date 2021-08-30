Генсек ООН: Закрытие Семипалатинского полигона знаменовало конец эпохи безудержных ядерных испытаний

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал Заявление по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, опубликованное на сайте Организации. Глава ООН отметил, что сегодня исполнятся 30 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона в Казахстане, крупнейшего ядерного полигона в Советском Союзе, которое знаменовало конец эпохи безудержных ядерных испытаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что ядерные испытания причинили огромные человеческие страдания и ущерб окружающей среде. «Они имели ужасные последствия для здоровья людей, живущих в пострадавших районах. Многие были переселены с земель своих предков, что нарушило их образ жизни и лишило средств к существованию. Были разрушены первозданная окружающая среда и экосистемы, на восстановление которых уйдут десятилетия, если не столетия», – констатировал Антониу Гутерриш.

Глава ООН также отметил, что за три десятилетия после закрытия Семипалатинского полигона постепенно сформировалась норма против ядерных испытаний, принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ДВЗЯИ.

«ДВЗЯИ запрещает все испытания ядерного оружия взрывного действия где бы то ни было, любой страной, сковывая гонку ядерных вооружений и создавая мощный барьер для разработки нового ядерного оружия», – подчеркнул в заявлении Генсек ООН. Он обратил внимание, что потенциал Договора еще не реализован, несмотря на его почти всеобщее признание, и вновь призвал государства, которые еще не ратифицировали ДВЗЯИ, сделать это без промедления.

8 сентября 2021 года в Нью-Йорке для продвижения целей Международного дня действий против ядерных испытаний состоится Пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Одновременно, с 7 по 10 сентября в штаб-квартире ООН Постоянным представительством Казахстана будет организован показ редких фотографий и документальных видеокадров об истории и печальном наследии Семипалатинского ядерного полигона.

Международный день действий против ядерных испытаний был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году по инициативе Казахстана. Цель этого дня – воздать дань памяти жертвам ядерных испытаний и повысить осведомленность о сохраняющейся угрозе, которую такие испытания представляют для окружающей среды и международной безопасности.