Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Генсек ООН выразил признательность Казахстану за организацию VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Автор:  
Серик Сабеков
14 Сентября 2022, 12:22
Генсек ООН выразил признательность Казахстану за организацию VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с видеообращением к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу выразить признательность Правительству Казахстана за организацию этой встречи, в которой принимают участие государственные деятели и видные религиозные лидеры. Мы рассчитываем на то, что деятели веры будут использовать свой голос совести и духовный авторитет для поощрения взаимоуважения, сострадания и единства, для того, чтобы урегулировать разногласия мирным путем, для того, чтобы признать разнообразие как богатство, для того, чтобы быть солидарными друг с другом и с грядущими поколениями», - отметил Антониу Гутерриш в своем видеообращении.

Генсек ООН подчеркнул, что в эти трудные времена мир нуждается в этом духе больше, чем когда-либо.

«Наш мир охвачен войнами и конфликтами, чрезвычайными гуманитарными ситуациями, экологическими кризисами, голодом и нищетой. Ненавистнические высказывания и дискриминация на основе религиозных различий продолжают распространяться. Я прошу религиозных лидеров поощрять ненасилие среди своих общин и отвергать ксенофобию, расизм, все нормы нарушения толерантности. Мы можем выдержать испытания нашего времени и построить лучший мир для всех, объединившись как одна человеческая семья, разделяя бремя, решая проблемы и используя возможности. Я глубоко ценю ваш многочисленный вклад и глубокую перспективу, которую вы привносите в продвижение работы и общих ценностей ООН. Я благодарен Вам за вашу активность, вашу мудрость и вашу веру в нашу общую человечность», - добавил Антониу Гутерриш.

Отметим, что сегодня в столице Казахстана во Дворце Независимости с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Главная тема VII съезда - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».



Кадр из видео





ООН   Съезд лидеров мировых религий  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС