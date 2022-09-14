Генсек ООН выразил признательность Казахстану за организацию VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с видеообращением к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу выразить признательность Правительству Казахстана за организацию этой встречи, в которой принимают участие государственные деятели и видные религиозные лидеры. Мы рассчитываем на то, что деятели веры будут использовать свой голос совести и духовный авторитет для поощрения взаимоуважения, сострадания и единства, для того, чтобы урегулировать разногласия мирным путем, для того, чтобы признать разнообразие как богатство, для того, чтобы быть солидарными друг с другом и с грядущими поколениями», - отметил Антониу Гутерриш в своем видеообращении.

Генсек ООН подчеркнул, что в эти трудные времена мир нуждается в этом духе больше, чем когда-либо.

«Наш мир охвачен войнами и конфликтами, чрезвычайными гуманитарными ситуациями, экологическими кризисами, голодом и нищетой. Ненавистнические высказывания и дискриминация на основе религиозных различий продолжают распространяться. Я прошу религиозных лидеров поощрять ненасилие среди своих общин и отвергать ксенофобию, расизм, все нормы нарушения толерантности. Мы можем выдержать испытания нашего времени и построить лучший мир для всех, объединившись как одна человеческая семья, разделяя бремя, решая проблемы и используя возможности. Я глубоко ценю ваш многочисленный вклад и глубокую перспективу, которую вы привносите в продвижение работы и общих ценностей ООН. Я благодарен Вам за вашу активность, вашу мудрость и вашу веру в нашу общую человечность», - добавил Антониу Гутерриш.

Отметим, что сегодня в столице Казахстана во Дворце Независимости с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Главная тема VII съезда - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».





















Кадр из видео