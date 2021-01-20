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Генсек ООН: Справедливое распределение вакцин – в интересах любого государства

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Января 2021, 02:17
Генсек ООН: Справедливое распределение вакцин – в интересах любого государства

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Спасти миллионы жизней, предотвратить дальнейшее распространение вируса, укрепить системы здравоохранения и наметить путь к восстановлению. Таковы общие цели международного сообщества на 2021 год, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник на виртуальном мероприятии, посвященном борьбе с пандемией COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Он подчеркнул, что главный принцип, который позволит человечеству победить коронавирус, – это солидарность. Однако пока этот принцип не соблюдается, считает Генсек.

«Вакцины от COVID-19 разрабатываются в рекордные сроки, однако запасы препаратов пока скудны и распределяются неравномерно. Разница очевидна – богатые страны быстро получают вакцины, в то время как у беднейших их вообще нет», – сказал глава ООН.

«Некоторые страны заключают двусторонние сделки с производителями, игнорируя принцип многосторонности и закупая больше вакцин, чем нужно», – добавил он.

Гутерриш вновь призвал международное сообщество работать сообща.

«Для COVID-19 не существует государственных границ. И мы должны признать следующий факт: вакцины, необходимые для того, чтобы провести иммунизацию медперсонала и тех, кто работает на передовой, сейчас нужны всем странам, а не только некоторым», – заявил Генсек.

Он отметил, что такой подход отвечает интересам любой страны. «Это самый быстрый способ перезапустить мировую экономику и начать ее восстановление», – сказал он.

«Давайте, опираясь на международное сотрудничество, солидарность и поддержку, покончим с пандемией», – призвал глава ООН.


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